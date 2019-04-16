陸股解碼／創新科技題材夯

2019-04-16 01:43 經濟日報 許志偉



在上周末中國官方公布多項經濟遠超預期的利多影響提振，加上中美貿易談判進入最後階段，中國三大指數15日集體開高，其中，滬指一度重回3,200點之上。隨後因市場承接力度明顯不足，午後三大股指由紅翻黑，滬指失守3,200點，創業板跌破30日均線。

就盤面上，受社融、進出口等數據利多影響，早盤以銀行為代表的金融權重股成為推動指數上漲的主要力量，滬指一度漲幅超過2%。午後受養殖業類股持續殺跌影響，加上部分題材概念股面臨漲多拉回壓力，重要股指轉為下跌。

回到基本面，根據中國人行最新數據顯示，今年3月新增人民幣貸款1.69兆元人民幣，為十年來同期最高。3月新增社會融資規模2.86兆元，較2月增長三倍，為有統計數據以來同期最高。信貸增長強勁回升，為經濟復甦提供更穩固支撐，亦透露中國整體經濟有望回暖的跡象。另根據中國官方數據顯示，截至3月底，中國廣義貨幣(M2)餘額188.94兆元，較上年同期增長8.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和0.4個百分點，為近13個月最高。4月隨著相關數據持續出現回暖跡象，現階段中國經濟處於下行期朝向復甦期過渡階段，預期市場將回歸到經濟基本面。

在投資方向上，可關注財報表現，伺機配置有基本面支撐、具成長潛力的績優股。另外，國企改革的政策利多不斷釋放，可繼續關注一帶一路、軍工，以及留意泛科技類新動能新產業，如5G通信、雲計算、互聯網、人工智能等具創新科技題材的相關類股。

（作者是安聯中國東協基金經理人）