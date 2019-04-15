上海台商會長李政宏 傳接台企聯會長

2019-04-15 23:47 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／北京報導



上海市台協會長李政宏。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今天上午將成立選舉委員會，審查候選人資格。據透露，上海台商會長李政宏將出線接任台企聯新會長，原本有意參選連任的現任台企聯會長王屏生、台企聯常務副會長翟所領被勸退，台企聯同時實現「世代交替」和「地域輪換」。

大陸全國台企聯昨天舉行常務副會長、常務副監事長會議，今天上午將組成選舉委員會，審查候選人資格並確認選舉期程和方式，推選出的第五屆新會長將在台企聯全國會員大會上通過，新任會長預估五月就任。

原本有三人有意角逐新任會長。王屏生經營家具公司，在台商眼中較草根、海派、具親和力，有現任會長優勢；翟所領開設玩具和塑膠製品工廠，被視為「學霸型商人」，翟所領背後有前會長郭山輝力挺；李政宏則是有年輕優勢，台商圈期盼「世代交替」，又具有長三角的地域優勢。

據透露，台企聯所有成員已達成共識，共同推舉李政宏接任台企聯新會長，主要考量兩個因素。第一是「地域輪換」，過去有四屆台企聯會長，第一屆會長張漢文，第二、三屆會長郭山輝，第四屆會長王屏生，由於華南地區台商較多，過去會長全由珠三角台商拿下，這次換由長三角台商接掌，有利於地域上的平衡。

第二是「世代交替」，新世代台商力拱李政宏出面角逐，台企聯面臨「世代接棒」的考驗，應該新陳代謝、栽培新血，既然前幾屆會長已有所傳承，新會長也該是讓新世代出頭了。

台企聯會長的產生方式，原本是由有意者自行參選，由會員直接選舉產生，前三屆就是由所有理事共兩百多人選出。上一屆（第四屆）改成由常務副會長、常務副監事長共卅多人選出。