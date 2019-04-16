陸解禁日本牛肉 達共識

2019-04-16 01:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



大陸國務院總理李克強、外交部長王毅昨（15）日在北京分別與日本外相河野太郎舉行會談。中日雙方就解禁日本牛肉對中國出口的條件「動物衛生檢疫協定」，達成實質性共識。

日媒報導，日方還要求放寬、取消中國以福島核事故為由實施的日本產食品進口限制；有關第五代（５Ｇ）移動通信系統的利用，中方要求日方不要將華為技術等排除在日本市場之外。

雙方確認將朝著大陸國家主席習近平為出席6月在大阪召開的20國集團（Ｇ20）峰會訪問日本，加快協調工作。

日本共同社報導，圍繞福島核事故，會談還就中國大陸持續實施的日本產食品進口限制展開磋商，兩國的合作關係能拓展至何種程度成為焦點。

河野在會談指出，日中關係已經恢復正常，雖然日中之間存在種種難題，但希望今後兩國能切實努力肩並肩致力於全球性課題。

李克強表示，相信能在正常軌道上進一步推進兩國關係，並取得紮實且務實的成果。王毅強調需要增加正能量，開闢更加良好的發展前景。

報導指出，日中之間還存在緩和包括釣魚台在內的東海緊張局勢、重啟油氣田共同開發相關談判的課題。預計中方將要求日方基於「一帶一路」經濟帶構想，在第三方基礎設施開發方面提供合作。

報導說，有鑑於去年中國部分放寬對日本產食品的進口限制，河野打算在會談中要求全面解除限制，希望避免日本在世界貿易組織（ＷＴＯ）上訴機構裁決中二審敗訴的影響。