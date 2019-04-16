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人行：貨幣供給不搞「大水漫灌」

2019-04-16 01:46經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行貨幣政策委員會2019年第1季例會內容昨（15）日公布，人行增加了「保持戰略定力」的描述，並強調，中國穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」。

中新社報導，這是人行貨幣政策委員會近期調整組成人員後的首次會議。此前不久，中國證監會主席易會滿接替劉士餘成為人行貨幣政策委員會委員。該報告被視為研判人行貨幣政策的重要依據。

華爾街見聞分析，今年第1季的報告重提閘門的說法，意味著貨幣政策有了新的調整，因為去年第4季的報告去掉了閘門，顯示寬鬆的貨幣政策。

報告提出M2和社會融資規模要適配GDP增速，相較於3月M2高達8.6%、3月社會融資創下歷史新高，分析認為，未來M2和社會融資增速都應該要明顯下降。

會議提出人行貨幣政策六個方面工作重點：一、要堅持逆周期調節，進一步加強貨幣、財政與其他政策間的協調，適時預調微調，注重在穩增長的基礎上防風險。

二、穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，同時保持流動性合理充裕，廣義貨幣M2和社會融資規模增速要與名義GDP增速相匹配。

三、繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，穩妥推進利率等關鍵領域改革，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。

四、按照深化金融供給側結構性改革的要求，以金融體系結構調整優化為重點，優化融資結構和信貸結構，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。

五、綜合施策提升金融服務實體經濟的質效，改進小微企業和“三農”金融服務，推動穩健貨幣政策、增強微觀主體活力和發揮資本市場功能之間形成三角良性循環，促進國民經濟整體良性循環。

六進一步擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，提高參與國際金融治理能力。

人行貨幣政策委員會強調，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，在利率、匯率和國際收支等之間保持平衡，促進經濟平穩健康發展。

穩定市場預期，打好防範化解金融風險攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線。

實體經濟金融風險
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