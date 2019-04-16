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今年首季一線城市房產 小幅回暖

2019-04-16 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在房地產相關政策趨穩的背景下，今年一季度，中國一線城市房地產市場小幅回暖，新房價格和成交量穩中微升。

中新社報導，58同城、安居客日前發布的《2019年一季度樓市總結報告》稱，2019年一季度，一線城市的商品住宅成交量同比上漲約三成，其中，北京新房成交面積同比上漲超一倍。成交均價來看，深圳的月度成交價格穩中微降，北上廣價格出現波動，但同比去年有所上漲。

與成交量上升相對應的是，購房者信心指數也同步處於上漲趨勢。報告稱，2018年11月開始，購房者信心指數逐漸上揚，2019年2月購房者信心指數為107.6，環比上升5.0%。認為一二線城市短期內房價穩定，未來還會上漲的用戶占比67.7%。

從找房熱度來看，2019年1月受春節假期影響，用戶對於新房的找房需求較低，春節假期結束之後，找房需求出現上漲，市場熱度回暖。從不同城市級別的找房熱度來看，2019年1月份一二線城市、尤其是一線城市找房熱度環比下降明顯，而三四線城市找房熱度持續上升，熱度漲幅高於一二線城市。春節假期結束進入3月，一二線城市的找房熱度再次回暖。

一季度購房熱度出現向大都市周邊城市擴散的跡象。報告數據顯示，2019年一季度，一線城市及周邊城市的找房熱度同比上揚，環北京及環深圳城市群找房熱度同比漲幅超20%。一季度找房熱度上升較為明顯的城市保定、廊坊、珠海以及肇慶等城市，同比漲幅超六成。

二手房掛牌價也呈現穩中有升態勢。報告指出，2019年一季度，全國二手房掛牌房源量在2月份處於低位，3月開始逐步走高。價格方面，二手房掛牌價普遍穩中有升。一線城市中，廣州二手房掛牌價同比上漲約一成，上海二手房掛牌價同比下跌。

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