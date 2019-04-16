採購商減少 廣交會形勢嚴峻

2019-04-16 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



第125屆廣交會開幕，外國採購商與參展商在廣交會上洽談。 新華社 分享 facebook 被視為中國外貿「風向標」的第125屆中國進出口商品交易會（又稱廣交會）15日（周一）於廣州開幕。受到中美貿易戰、全球貿易低迷影響，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵坦言採購商到會人數「面臨壓力」，本屆採購商到會人數少形勢嚴峻。

據鳯凰財經，徐兵表示，本屆廣交會預計將有超過210個國家和地區的採購商到會，考慮到全球宏觀經貿形勢影響及適逢部分國家重要節假日，從部分先行數據來看，預計採購商到會人數將「面臨壓力」。這些先行數據包括：境外採購商邀請函申請量、飯店、航空公司、廣九直通車訂票率等。徐兵指，這些都反映本屆採購商到會形勢較為嚴峻。

報導稱，目前已知香港和美國這兩大重要採購商來源地的到會形勢面臨壓力。徐冰在接受媒體採訪時又表示，中美貿易摩擦確實對廣交會的參展企業和境外採購商到會帶來不確定性。去年10月第124屆廣交會開始，美國採購商的到會數量就在下滑，今年繼續承受壓力。廣交會的應對做法是針對性地對美國採購商進行營銷活動，展開「精準邀請」。

本屆廣交會於4月15日至5月5日分3期舉行。財新網指出，採購商到會人數減少，意味著中國下半年的出口形勢不容樂觀。第124屆廣交會的採購商到會人數接近19萬人，與前一年同期相比微降1.11%。

根據中國海關總署通報，今年第一季，中國外貿進出口總值為人民幣7.01萬億元，年增3.7%。其中，出口3.77萬億元，年增6.7%；進口3.24萬億元，年增0.3%。徐冰說，儘管第一季中國外貿進出口總體平穩，但增長速度處於相對低位；中國外貿發展面臨的環境依然嚴峻複雜，穩外貿任務艱巨。

根據世界貿易組織發布的「全球貿易景氣指數報告」，2019年第一季，全球貿易景氣指數降至96.3，較上一季下滑2.3個百分點，是自2010年3月以來的最低水平。