阿里巴巴：「盼2020交易額達1兆」

2019-04-16 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



阿里巴巴集團全球化業務總裁趙穎日前表示，去年公司訂單總商品交易額（GMV）逾7000億美元，期望公司可以維持高速增長，希望能實現到2020年，交易額達到1兆美元的目標。

據新浪財經網，趙穎出席論壇時指出，隨着互聯網的發展，移動支付及網購變得十分普及，重要性亦愈來愈高，未來的數碼經濟發展將不再有單純的製造或服務行業，因此需要透過科技和組織性的創新，推動新的商業模式發展，應對市場的新需求，降低企業成本。

她又指出在去年「雙11」期間，有超過20萬間商家參與，並錄得2135億元人民幣的成交總額。公司期望在數碼化能令貿易變得更方便，而主席馬雲在2015年已希望將網上購物、銷售及支付變得全球化，讓更多年輕人參與網購。

趙穎又指出，阿里已經制訂較長期的全球化戰略目標，包括在2036年做到覆蓋20億名客戶，支持逾1000萬個有盈利的中小企客戶，並直接或間接創造1億個工作機會。

今年年初，阿里巴巴執行副主席蔡崇信於季績電話會議上表示，未來有三大方向支持增長，分別是中產階級消費升級、消費信貸具增長空間和零售業的數字化升級。

首席執行長張勇亦指出，中國經濟面對不確定性，但集團進入農村市場、雲服務和數字媒體與娛樂的三大領域，短期內更會重點關注東南亞市場，以及全球持續擴張等，相信上述舉措將有助抵銷大陸經濟放緩。

對於未來投資方向，張勇表示，集團核心電商業務表現非常強勁，故未來投資有較大靈活性，今年將留意投資與阿里核心電商業務產生協同效應的新業務。