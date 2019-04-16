親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

快遞業務增長 拚成本質量突圍

2019-04-16 01:52聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸電商巨企京東取消旗下快遞員的底薪，另阿里巴巴旗下的菜鳥則表示，未來三年將在線接入數十萬名快遞員。有分析認為，京東更多是公司業務結構調整的結果，目前大陸快遞業已走過拚價格的日子，更多是拚成本、拚質量。對於中小型快遞公司來說，隨著市場整合度提高，要突圍則需要做細分化，提供個性化和差異化的服務，才能走出一片天。

據香港大公報，大陸電商的發展帶動了快遞行業。快遞業務近五年一直在迅速增長。大陸國家郵政局公布的數據顯示，去年全年快遞業務量完成505億件，增長25.8%；業務收入完成6010億元，增長21.2%。今年一季度業務預計完成量為122.5億件；收入預計完成1531.4億元，同比分別升23.5%及20.4%。國家郵政局並預期，今年四月快遞業務量為48.4億件，同比升29%，今年快遞業務料將完成600億件。

京東將取消旗下快遞員的底薪，增加快遞員的收件任務；京東方面回應，原來的薪酬結構已不適應新的業務模式，無法對績效優異的員工體現出足夠的激勵。因此，在部分地區試點把底薪轉變成更有激勵性的業務提成。

另一邊，菜鳥物流稱，未來三年將在線接入數十萬快遞員，通過提升寄件服務，幫助快遞員人均增收20%以上，讓月入過萬成常態。

目前大陸快遞行業已進入拚成本、拚質量的時代。機器人、無人機的新技術，均加大快遞公司的投入成本；與此同時，新科技的應用與人手快遞員的職能也有所重叠。分析認為，人手快遞員出現調整也無可厚非。

對於菜鳥在此時提出「加人手助增收」，分析相信，阿里旗下有龐大物流業務支撐著旗下快遞業務的發展；而阿里已經成為中通、申通、圓通的三家股東，他們組建的整體的菜鳥網絡成為快遞行業內的一大勢力，並與順豐、韵達等公司也維持合作關係，透過整合資源、互相補充，效能遠高於京東的單打獨鬥。

隨著目前市場集中在集齊「三通」的阿里菜鳥、順豐、京東，今年以來，已有全峰快遞、如風達等幾家中小型快遞公司倒閉，二、三線快遞公司的生存空間已被市場擠壓。

面對行業巨頭的競爭，武漢市快遞行業協會秘書長張玉和直言，中小型快遞公司需要做細分化，並專注於某個區域或做某個行業的解決方案，提供個性化和差異化的快遞服務，才能夠在市場爭奪一線生存空間。

電商港大
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

2,333億元 A股爆大股東減持潮

2019-04-16 01:43

雄安新區工業企業 明年前搬遷

2019-04-16 01:52

阿里巴巴：「盼2020交易額達1兆」

2019-04-16 01:52

電動休旅車 福斯VS.特斯拉

2019-04-16 01:52

今年首季一線城市房產 小幅回暖

2019-04-16 01:52

採購商減少 廣交會形勢嚴峻

2019-04-16 01:51

人才交流會 處處搶高端人才

2019-04-16 01:51

台灣環保業攻陸 展現優勢

2019-04-16 01:47

陸解禁日本牛肉 達共識

2019-04-16 01:47

台企聯新會長 李政宏將出線

2019-04-16 01:46

人行：貨幣供給不搞「大水漫灌」

2019-04-16 01:46

陸半導體產業熱 去年規模增20%

2019-04-16 01:44

陸股解碼／創新科技題材夯

2019-04-16 01:43

三安被美盯上 股價嚇趴

2019-04-16 01:43

73家台灣企業 參加春季廣交會

2019-04-15 23:47

上海台商會長李政宏 傳接台企聯會長

2019-04-15 23:47

上海台協會長李政宏 默默幫人抬轎

2019-04-15 23:10

新華社狠批企業的「996工作制」

2019-04-15 22:24

京東裁員震盪持續 進入最危急的時刻

2019-04-15 20:32

進軍大陸環保市場 台業者主打性價比與客製化

2019-04-15 19:52

津台青年圓桌會 推兩岸青年創新創業

2019-04-15 19:15

「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18

大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42

日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39

黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

中國與全球化論壇 聚焦擴大開放

2019-04-15 01:47

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

陸五大保險業 買房不手軟

2019-04-14 23:19

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

中國平安 堅持房住不炒

2019-04-14 23:19

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45
看更多

熱門文章

富家男擁房10棟 隱瞞身家當快遞有暖心原因

2019-04-15 10:29

3歲童邊吃邊玩 跌一跤「筷子穿顱骨10公分」嚇壞眾人

2019-04-15 16:32

她到企業應徵銷售顧問 面試內容竟是和經理打麻將

2019-04-15 20:26

《我們與惡的距離》大陸爆紅 未正式上映卻獲超高評價

2019-04-15 20:00

回擊龐培歐 中共外交部嗆：美國政客令人不齒

2019-04-15 17:16

陸「考霸」考4次大學都上名校 結果大學差點畢不了業

2019-04-15 18:31

京東裁員震盪持續 進入最危急的時刻

2019-04-15 20:32

共機繞台巡航 共軍：年度計畫內的正常安排

2019-04-15 18:17

「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18

妻子警告「再被關就離婚」 丈夫竟秒到超商行竊

2019-04-15 16:45

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24

大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42

隋唐洛陽城遺址仿古角樓竟出現鋁窗 專家批不尊重歷史

2019-04-15 18:50

香港中聯辦：維護國安「只有一國之責 沒有兩制之分」

2019-04-15 12:13

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

習近平：藝文界要自重不媚俗 要有大作品問世

2019-04-15 19:58

「新娘」補辦4年前婚禮 與植物人老公拍婚紗照

2019-04-15 13:29

新華社狠批企業的「996工作制」

2019-04-15 22:24

黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18

奔馳維權又一起 車主：逼我也坐引擎蓋哭訴？

2019-04-15 13:36

趙紫陽秘書鮑彤：胡耀邦精神 就是從毛思想解放

2019-04-15 15:17

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

胖女孩不喜入鏡 108公斤男友連身紗裙上陣受青睞

2019-04-15 18:48

「要麼嫁我、要麼還錢」江西男怒殺悔婚未婚妻

2019-04-15 13:32

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

中國發現化石寶庫 揭5億年前奧秘

2019-04-15 16:21

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

「苦難之旅」 山寨港澳遊坑陸客

2019-04-15 13:28

抖音TikTok新增用戶達1.88億 年增70%

2019-04-15 23:00

取消快遞員底薪 劉強東：京東物流只夠再虧兩年

2019-04-15 12:47

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top