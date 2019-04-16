快遞業務增長 拚成本質量突圍

2019-04-16 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸電商巨企京東取消旗下快遞員的底薪，另阿里巴巴旗下的菜鳥則表示，未來三年將在線接入數十萬名快遞員。有分析認為，京東更多是公司業務結構調整的結果，目前大陸快遞業已走過拚價格的日子，更多是拚成本、拚質量。對於中小型快遞公司來說，隨著市場整合度提高，要突圍則需要做細分化，提供個性化和差異化的服務，才能走出一片天。

據香港大公報，大陸電商的發展帶動了快遞行業。快遞業務近五年一直在迅速增長。大陸國家郵政局公布的數據顯示，去年全年快遞業務量完成505億件，增長25.8%；業務收入完成6010億元，增長21.2%。今年一季度業務預計完成量為122.5億件；收入預計完成1531.4億元，同比分別升23.5%及20.4%。國家郵政局並預期，今年四月快遞業務量為48.4億件，同比升29%，今年快遞業務料將完成600億件。

京東將取消旗下快遞員的底薪，增加快遞員的收件任務；京東方面回應，原來的薪酬結構已不適應新的業務模式，無法對績效優異的員工體現出足夠的激勵。因此，在部分地區試點把底薪轉變成更有激勵性的業務提成。

另一邊，菜鳥物流稱，未來三年將在線接入數十萬快遞員，通過提升寄件服務，幫助快遞員人均增收20%以上，讓月入過萬成常態。

目前大陸快遞行業已進入拚成本、拚質量的時代。機器人、無人機的新技術，均加大快遞公司的投入成本；與此同時，新科技的應用與人手快遞員的職能也有所重叠。分析認為，人手快遞員出現調整也無可厚非。

對於菜鳥在此時提出「加人手助增收」，分析相信，阿里旗下有龐大物流業務支撐著旗下快遞業務的發展；而阿里已經成為中通、申通、圓通的三家股東，他們組建的整體的菜鳥網絡成為快遞行業內的一大勢力，並與順豐、韵達等公司也維持合作關係，透過整合資源、互相補充，效能遠高於京東的單打獨鬥。

隨著目前市場集中在集齊「三通」的阿里菜鳥、順豐、京東，今年以來，已有全峰快遞、如風達等幾家中小型快遞公司倒閉，二、三線快遞公司的生存空間已被市場擠壓。

面對行業巨頭的競爭，武漢市快遞行業協會秘書長張玉和直言，中小型快遞公司需要做細分化，並專注於某個區域或做某個行業的解決方案，提供個性化和差異化的快遞服務，才能夠在市場爭奪一線生存空間。