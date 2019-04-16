雄安新區工業企業 明年前搬遷

2019-04-16 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



河北省生態環境廳15日表示，2020年前實現雄安新區範圍內所有工業企業搬遷淘汰。雄安新區（雄縣、容城、安新及周邊部分區域）重點打造北京非首都功能疏解集中承載地，發展高端高新產業。

中新社報導，近日，河北省生態環境廳印發的《關於改善大氣環境質量實施區域差別化環境准入的指導意見》。《意見》明確雄安新區及周邊地區依法劃定低排區，全天禁止除保障城市生產生活需求以外的「國三」及以下標準重型柴油車、載貨車（新能源車除外）駛入；實現所有燃煤鍋爐的燃氣替代，2020年前全面退出所有散煤；大力發展軌道交通和公共交通體系，研究制定機動車總量控制策略。

此外，《意見》對河北中部核心區（廊坊、保定）提出了環境管控措施：京昆高速以東、榮烏高速以北，天津、保定、廊坊市與北京接壤的區縣劃定為禁／控煤區；京昆高速以東、榮烏高速以北、津汕高速以西的區域及雄安新區周圍區縣劃為限行區，實施6時—24時分時段限行和空氣質量預警狀態的應急限行措施，加強對運輸原材料貨運汽車的管控和疏導。2035年，除了前述的禁煤區外，全部地級及以上城市中心城區和重點行業實現無煤化。

《意見》在切實改善河北大氣環境質量，加大京津冀及周邊地區大氣污染治理力度，以區域空間環境承載力為約束，以主體功能區規劃和產業規劃佈局為引領，實施分區域差別化的環境准入政策，推動全省產業合理佈局，實現與生態環境保護協調發展。