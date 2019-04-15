親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

近日阿里巴巴旗下的大陸新零售平台「盒馬鮮生」推出新一期促銷活動，並在海報廣告中寫道：「穿越歷史回到老集市，讓物價回歸1948年」等字樣。其後，引來大批網友質疑，並指「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」

多家陸媒報導，大陸網友指出，「盒馬鮮生」App近日推出一項名為「一夜夢回老集市」的活動。根據網友提供的網頁截圖，該活動海報為仿報紙頭版樣式，除了在報頭位置寫著「盒馬 鮮．美．生活」外，在海報的主要位置則寫有醒目的「民國集市」、「穿越歷史老集市，讓物價回歸1948」 字樣。

另外，在海報下方亦寫有「一夜春風讓我們夢回民國」、「一夜重回民國物價」等廣告宣傳口號。然而，根據史實記載，在1947年國民政府財政總收入為13兆元，支出40兆元。另外，1947年法幣發行量40兆元，1948年達到了660兆元。

其後，不少網友隨即留言，並指「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」。另外，亦有不少網友批評「盒馬鮮生」無知及沒文化，並認為應隨即開除相關的設計人員。

「盒馬鮮生」官方微博13日發文回應，指中國大陸「高一歷史『中國近代現代史』下冊（必修）第3章第2節，罰抄100遍並背誦全文、在抄書了」，並再在文中留言指，「海報全線撤掉了，正在和設計師一起補高中歷史課，無知真的很可怕，周末給大家添堵了。」

近日阿里巴巴旗下的大陸新零售平台「盒馬鮮生」推出新一期促銷活動，並在海報廣告中「...
近日阿里巴巴旗下的大陸新零售平台「盒馬鮮生」推出新一期促銷活動，並在海報廣告中「民國集市」寫道：「穿越歷史回到老集市，讓物價回歸1948年」等字樣。（取自新浪微博）
分享

廣告
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18

大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42

日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

中國與全球化論壇 聚焦擴大開放

2019-04-15 01:47

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

陸五大保險業 買房不手軟

2019-04-14 23:19

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

中國平安 堅持房住不炒

2019-04-14 23:19

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

陸企人物／林捷高起點創業 撞壁中拚轉型

2019-04-14 13:58

彭博資訊專欄／看中國經濟 眼光要更遠

2019-04-14 00:45

陸餐飲外賣龍頭 大砍千人

2019-04-14 00:30

A股企業掀減碼持股潮

2019-04-14 00:29

黑洞照片版權事件發酵 視覺中國目標價遭下調

2019-04-14 00:29

MSCI整併A股指數 延遲

2019-04-14 00:27

陸Q1GDP增幅 估力守6.3%

2019-04-14 00:27

陸股指數轉換 MSCI延後五個月

2019-04-14 00:10

痔瘡藥惡搞黑洞 「像人體器官…」業者涉侵權

2019-04-13 16:48

逼退韓國 大陸造船接單量Q1拿下全球第一

2019-04-13 15:39

狼性文化作崇 中國勞工甩不開血汗加班夢魘

2019-04-13 14:22

互聯網第四、外賣第一股撐不住 美團爆裁員千人

2019-04-13 13:15

馬雲：能做996是福氣但不強制 幸福是奮鬥出來的

2019-04-13 13:03

特派員在現場／兩岸共同市場…新主流論述

2019-04-13 01:57

新增人民幣貸款 衝高

2019-04-13 01:57

經濟轉向復甦？為時尚早

2019-04-13 01:56

高管起底…都有外國護照

2019-04-13 01:56

企業收黑洞照版權費 惹眾怒

2019-04-13 01:56

陸上月出口增14% 超預期

2019-04-13 01:55

申萬宏源將成A+H股券商

2019-04-13 01:54

東北、廣發證獲利報喜

2019-04-13 01:53
看更多

熱門文章

富家男擁房10棟 隱瞞身家當快遞有暖心原因

2019-04-15 10:29

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

回擊龐培歐 中共外交部嗆：美國政客令人不齒

2019-04-15 17:16

3歲童邊吃邊玩 跌一跤「筷子穿顱骨10公分」嚇壞眾人

2019-04-15 16:32

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18

妻子警告「再被關就離婚」 丈夫竟秒到超商行竊

2019-04-15 16:45

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24

杭州39歲男子挖空心思求被捕 原因竟是想離婚

2019-04-14 20:07

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

美國海岸防衛艦 近10年首次抵香港

2019-04-15 15:49

黑洞照版權挨轟 視覺中國吞第二根跌停

2019-04-15 15:18

「新娘」補辦4年前婚禮 與植物人老公拍婚紗照

2019-04-15 13:29

香港中聯辦：維護國安「只有一國之責 沒有兩制之分」

2019-04-15 12:13

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

奔馳維權又一起 車主：逼我也坐引擎蓋哭訴？

2019-04-15 13:36

趙紫陽秘書鮑彤：胡耀邦精神 就是從毛思想解放

2019-04-15 15:17

「要麼嫁我、要麼還錢」江西男怒殺悔婚未婚妻

2019-04-15 13:32

中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39

共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

中國又一直銷老董涉賄天津擁百畝仿古宮殿

2019-04-15 13:58

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

「考霸」考4次大學都上名校 結果大學差點畢不了業

2019-04-15 18:31

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

中國擴大臉部辨識監控 維族疑似成目標

2019-04-15 15:45

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

馬雲「996是福氣」挨批：不熱愛上班 每分鐘都是折磨

2019-04-15 13:54

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top