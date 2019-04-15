「一夜重回民國物價」 盒馬鮮生廣告被笑無知

2019-04-15 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



近日阿里巴巴旗下的大陸新零售平台「盒馬鮮生」推出新一期促銷活動，並在海報廣告中寫道：「穿越歷史回到老集市，讓物價回歸1948年」等字樣。其後，引來大批網友質疑，並指「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」

多家陸媒報導，大陸網友指出，「盒馬鮮生」App近日推出一項名為「一夜夢回老集市」的活動。根據網友提供的網頁截圖，該活動海報為仿報紙頭版樣式，除了在報頭位置寫著「盒馬 鮮．美．生活」外，在海報的主要位置則寫有醒目的「民國集市」、「穿越歷史老集市，讓物價回歸1948」 字樣。

另外，在海報下方亦寫有「一夜春風讓我們夢回民國」、「一夜重回民國物價」等廣告宣傳口號。然而，根據史實記載，在1947年國民政府財政總收入為13兆元，支出40兆元。另外，1947年法幣發行量40兆元，1948年達到了660兆元。

其後，不少網友隨即留言，並指「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」。另外，亦有不少網友批評「盒馬鮮生」無知及沒文化，並認為應隨即開除相關的設計人員。