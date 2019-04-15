大陸央行稱 2021年取消金融業外資持股限制

2019-04-15 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露指出，大陸將對銀行業、證券業和保險業全面開放市場准入，於2021年實現「全股比運營」，亦即後年就將取消金融業所有外資持股限制。陳雨露並表示，與此同時，還將大幅擴大外資銀行業務範圍，並不再對外資證券公司和保險經紀公司業務範圍單獨設限。

15日出刊的《財新周刊》全文刊登陳雨露4月10日在「財新國際華盛頓圓桌」一場閉門座談上的演講全文。陳雨露指出，中美貿易談判取得了階段性進展，各界普遍預期中美將達成協議。其中，金融業開放既是中國金融改革進程中的重要環節，也為中美經貿磋商彌合分歧、形成共識發揮了積極作用。

陳雨露強調，「擴大金融業對外開放是中國自主選擇」；「站在新的歷史起點上，擴大金融業開放是（中國）深化金融改革、融入全球經濟的必然選擇」。「另一方面，金融業開放也是外資對中國的主要訴求之一，外資金融機構和投資者希望參與到中國市場，分享中國經濟持續增長的紅利。」

他指出，自2018年4月大陸國家主席習近平在博鰲亞洲論壇宣布將加大開放力度、政策落實「宜早不宜遲，宜快不宜慢」以來，大陸金融業開放已取得重要進展。

針對中國金融業對外開放，陳雨露也提出未來四大工作重點，首先是繼續放寬對外資金融機構持股比、設立形式、股東資質、業務範圍等限制，抓緊修訂相關法律法規，確保已對外宣布的開放措施儘快落地，儘快受理外資准入申請，並繼續研究放寬外資金融機構准入限制。

其次是轉變開放理念，過渡到「准入前國民待遇」加「負面清單」管理模式，實現系統性、制度性開放。陳雨露說，大陸將改變依賴個案審批的開放模式，做好法律法規的梳理和銜接工作，制訂統一的准入和監管標準，真正實現「非禁即入」，確保中外資機構皆可依法平等進入負面清單之外的領域和業務。

第三是改善營商環境，提高政策制訂透明度。陳雨露表示，大陸將加強政策制訂的溝通協調，推動各項制度與國際標準接軌。進一步「簡政放權」，優化行政審批，提高審批透明度和審批效率，推動將更多事前審批事項改為事後報告，提高政策執行的規範性。

第四是將擴大開放與加強監管密切結合。陳雨露指出，大陸將建立健全與金融業開放相適應的監管框架和金融基礎設施，加強宏觀審慎管理和金融監管協調配合，抓緊補齊監管制度「短板」（不足之處），守住不發生系統性金融風險的底線。同時加強跨境監管合作，避免監管空白和套利。