陸企融資觸底 前3月IPO件數增加

2019-04-15 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸民營企業融資正在觸底，2019年1至3月增發和首次公開募股（IPO）件數時隔5個季度增加，獲得資金的企業的範圍也擴大至抗震、太陽能相關、醫藥等領域。背景是歐美將中國股票納入指數的趨勢擴大，海外資金流入，正在推高陸股。

日經中文網報導，陸企今年1月至3月的IPO和洽特定人增資等的合計件數為82件，按季度來看自2017年10月至12月以來首次轉為增加。融資額達到人民幣747億元，比2018年10月至12月（人民幣406億元）多出8成。

特徵是籌集資金的企業的範圍出現擴大。震安科技從事樓宇等的抗震設備業務，籌集人民幣12億多元的新諾威主要涉足藥品原料和健康食品的生産業務，錦浪科技則是以光伏發電相關的電氣設備為主業。

對於大陸領導層下令加快推出的「科創板」市場，已有50多家企業申請上市。其中半導體相關企業占近2成，資本市場的東風將對大陸的產業培育作出貢獻。涉足半導體製造設備業務的中微半導體過去三年平均將營業收入的三成投向研發。

巴黎銀行（BNP Paribas）認為，隨著MSCI提高A股權重比率，將有280億美元資金流入陸股。摩根大通（JPMorgan）預測認為，把各指數的納入效果全部加起來，到2020年3月將有1,500億美元流入陸股。

這些指數的對象以大企業為中心。不過，分析指出，由於押注資金流入，上證綜合指數自年初以來的漲幅達到近3成。股市的反彈令國內投資者產生餘力，正在帶來融資環境的改善。另外，不斷出現外國投資者持股比率接近3成的上限，基於互聯互通的買入受到限制的事例。大陸在2018年下半年股市下跌局面下多次進行口頭干預，抑制IPO。能否維持良性循環，取決於大陸金融改革的走向。