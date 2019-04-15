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中美談判近尾聲 人民日報：人民幣將維持相對穩定

2019-04-15 11:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

在中美貿易談判可望進入尾聲之際，中共黨報、人民日報15日強調，未來人民幣匯率將維持相對穩定，並重申中國人民銀行（大陸央行）行長易綱早前談話指出，中國「不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的，不會用匯率來提高中國出口競爭力」。

15日人民幣對美元中間價上調108個點，報6.7112。今年以來截至上周五，人民幣對美元累計已升值2.25%。

匯率問題是中美貿易談判美方關切的一項重點議題。華爾街日報近日引述一名知情人士說法稱，在雙邊經貿協議中美方提出，若中國違反國際規則，操縱人民幣匯率以提振出口，將面臨懲罰。美國還要求北京加強經濟行動的披露力度，以助美方了解中方是否透過貨幣政策操縱外匯

人民日報周一透過一篇題為「外匯儲備為何連續五月上升」的文章，從經濟基本面強調，「預計未來人民幣匯率相對穩定，中國市場對外資持續保持吸引力」。

文章稱，截至今年3月底，大陸外匯存底達3兆988億美元，較2月增加86億美元，為連續第五個月上升，這是因為已有越來越多國際資本青睞中國股市和債市。

報導並表示，「外匯儲備的用途是穩定貨幣。當本國貨幣匯率貶值壓力較大的時候，央行就會動用外匯儲備，在外匯市場上拋出外幣，買進本國貨幣，來穩定人民幣匯率。」似乎有意傳達，隨著外匯存底持續提升，未來一旦人民幣再度面臨貶值壓力，大陸將更有「底氣」維持匯率穩定。

對於何以近期外匯存底會出現「五連升」？報導指出，去年以來，中國國際收支結構就開始發生變化。國泰君安證券首席宏觀分析師高瑞東分析，2018年中國經常帳戶順差縮窄，其中貨物貿易順差下降17%，服務貿易逆差擴大13%。資本帳戶下的貸款、貿易信貸等其他投資，也由順差770億美元轉為逆差519億美元。

與此同時，2018年中國資本帳戶中直接投資和證券投資順差快速擴大，直接投資順差1,070億美元，較上年擴大2.9倍；證券投資順差1,067億美元，較上年增長2.6倍。人民日報表示，這表明，越來越多的國際資本青睞中國股市和債市。

除外資持續流入助力人民幣匯率回穩，中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明表示，人民幣匯率預期最終仍由經濟基本面決定。中國經濟長期向好的基本面沒有變化，人民幣匯率也將繼續保持穩定。

針對外資會否持續入，人民日報強調，「答案是肯定的」。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強分析稱，中國正在推進改革，進一步拓寬外資進入中國證券市場的渠道，完善交易便利性，提升監管水準。

同時中國已積累大量上市公司，債券市場規模已居全球第二，人民幣資產底層基礎豐富，能給投資者提供更多選擇。而中國股票和債券市場回報率，與全球主要指數的相關性較低。加上人民幣的國際儲備貨幣地位有望上升。因此，邢自強認為，無論從資產配置還是風險分散的角度，人民幣資產均具備相當的吸引力。

在中美貿易談判進入尾聲之際，人民日報15日強調，人民幣匯率將維持相對穩定，中國不...
在中美貿易談判進入尾聲之際，人民日報15日強調，人民幣匯率將維持相對穩定，中國不會搞競爭性貶值。記者林則宏／攝影
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