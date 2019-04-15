五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



五月報稅潮即將來臨，針對一般民眾或是台商在海外所得是否被課稅問題，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻15日提出，並非有海外所得就要課稅；大陸所得非海外所得；並非境外資金匯入才是海外所得；股利所得課稅方式不同，將影響基本稅額與一半所得稅額之差額計算等4點注意事項。

針對「並不是有海外所得就要課稅」方面，王瑞鴻指出，個人海外所得是透過「最低稅負制」來課稅，因此，繳稅與否必須通過「層層關卡」。

首先申報者應檢視申報戶「全年海外所得」是否達100萬元，未達標者海外所得無須納入計算。

其次「全年海外所得」超過100萬元，應再加計其他「應計入基本所得額之項目」後（例如受益人與要保人不同的人壽保險及年金保險給付，或非現金捐贈金額及綜合所得淨額），再計算「基本所得額」，「基本所得額」未達670萬元者，沒有繳納基本稅額的問題。

第三，若「基本所得額」超過670萬元，要先扣除670萬元，再將餘額以20%稅率計算「基本稅額」。並將「基本稅額」後與「一般所得稅額」比較，若基本稅額小於一般所得稅額，一樣沒有繳納基本稅額的問題。

最後，若「基本稅額」超過「一般所得稅額」，還要確認是否有「海外已納稅額」可扣抵。若海外已納稅額扣抵金額小於上述差額，才須按不足扣抵數繳納基本稅額。

對於「大陸所得非海外所得」方面，王瑞鴻引用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，中國大陸地區所得並非海外所得，所以個人取自大陸地區之所得屬於綜所稅的課稅範圍，須計入所得總額適用累進稅率。

不過，為了避免重複課稅，在中國大陸地區已繳納的所得稅，在台灣可以抵繳稅額，但可扣抵金額不得超過因加入中國大陸所得後，所增加的在台應納稅額。

對於「並非境外資金匯入才是海外所得」方面，王瑞鴻指出，納稅義務人經常誤以為「匯入之境外資金」屬海外所得，實際上，海外所得與資金匯入無必然關係，因此包含二種涵義：第一，匯入之資金有可能是原始匯出海外之資金返還、已經申報過以前年度海外所得之所得，或是已經過了核課期間之以前年度海外所得，這些資金都無須再計入基本所得額課稅，所以並非匯入之資金都屬海外所得。

第二，海外所得是以「所得實現為準」，而非以匯回金額為準，所以並非不匯回海外之資金就沒有申報海外所得之義務。財政部已於今年初發佈函令，核釋個人匯回海外資金應否補報、計算及補繳基本稅額之認定原則及檢附文件規定，建議可參酌運用。

對於「股利所得課稅方式不同將影響基本稅額與一半所得稅額之差額計算」方面，王瑞鴻表示，以往股利所得大戶獲配股利須計入綜合所得總額適用最高累進稅率者，今年報稅可選擇適用28%分開計稅，以獲得較大的節稅效益。