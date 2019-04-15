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中國與全球化論壇 聚焦擴大開放

2019-04-15 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「第五屆中國與全球化論壇」14日在北京舉行，大陸商務部前部長、中國外商投資企業協會會長陳德銘在會上表示，當前全球化面臨的緊迫問題是與時俱進地修改或完善國際多邊規則，其背後更緊迫的問題則是如何構建新型大國關係。

中新社報導，與會的中外嘉賓聚焦「擴大開放，應對全球化新挑戰」主題，為推進全球化與中國大陸在其中的作用建言獻策。援引商務部數據，中國國際經濟合作學會會長崔明謨介紹說，2018年，中國大陸新設立外商投資企業60533家，同比增長69.8%，實際使用外資金額1349.7億美元，同比增長3%；全年貨物進出口總額也創歷史新高。

崔明謨說，2018年舉辦的首屆中國國際進口博覽會、即將舉辦的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、今年大陸兩會期間通過的外商投資法，為外商在華投資提供了良好環境，「這些都在向世界展示中國繼續擴大開放的決心」。

大陸商務部前副部長陳健表示，中國大陸前40年的改革開放基本上是與國際規制接軌的過程。中國大陸將繼續推進改革開放，國際規制目前正在發生變化。「我們要有我們的目標，同時也要預測國際規制發展的趨勢。」

聯合國駐華協調員羅世禮（Nicholas Rosellini）指出，全球化4.0是一個不可阻擋的趨勢，帶來機遇的同時也有挑戰和風險。「我們必須要提高（風險）管理，確保經濟增長是普惠包容性的，降低不平等，同時加強可持續的社會與環境發展。」

當天的論壇由全球化智庫（CCG）、商務部中國國際經濟合作學會、聯合國駐華代表處聯合主辦，當代中國與世界研究院協辦。與會各方嘉賓就擴大開放、「一帶一路」倡議、中美關係、科技創新、對華投資前景等議題進行深入探討。

中國與全球化論壇創辦於2015年。論壇匯聚中外政、產、學、研等各界精英，為推進全球化與全球化進程中的中國角色建言，對推動中國大陸與全球化發展帶來積極影響。

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