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德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

烏蘭察布風電基地一期示範專案，是全球規模最大的單一陸上風電專案。圖為烏蘭察布風電...
烏蘭察布風電基地一期示範專案，是全球規模最大的單一陸上風電專案。圖為烏蘭察布風電基地。 圖／本報四川德陽傳真
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近日，大陸國家電力投資集團內蒙古公司烏蘭察布風電基地一期示範專案中標結果出爐，其中，東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）憑藉優良的系統解決方案，贏得評標專家和招標方的肯定，成功中標第五標段1100MW風電專案。

烏蘭察布風電基地一期示範專案，位於內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗境內，總投資約為425億元人民幣，規劃面積3656平方公里，建設規模為6000MW，是首個列入大陸國家規劃、清潔電源平價外送、全球規模最大的單一陸上風電專案，基地風速在7.0m/s至10.5m/s之間。項目建成後，能夠年發188億度綠色電力。

「東方風電」成立於2015年3月，總部位於四川省德陽市，是東方電氣集團有限公司旗下的風電產業一體化專業公司。此次競標烏蘭察布風電基地一期示範專案，東方風電提供了以自主研發的4.X兆瓦級風力發電機組為基礎的整體解決方案，該系列機組具有高可靠性、高集成度、高效率、智慧化、低運維成本等特點，發電機、主控、變槳系統具備完全自主智慧財產權。

據悉，該項目也是東方電氣獲得的陸上單機容量最大、總裝機容量最大的風電項目，是東方電氣打贏風電產業振興攻堅戰各項部署取得的重要成果，將有力助推京津冀碧水藍天建設。

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