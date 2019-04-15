落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸各地的搶人大戰硝煙重燃，吸引人才的各項政策密集發布，加上今年將有70多個中型城市放寬落戶限制，貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，落戶政策帶來的房價上漲預期刺激需求短期內釋放，但不必然會帶來房價上漲。

中新社報導，2019年以來，南京、大連、西安、廣州等多個熱點城市升級或者推出人才政策，從人才落戶、購房補貼、生活補貼、配套保障等各個方面加大政策力度，吸引人才。

據中原地產研究中心統計，2019年大陸發布各種人才引進政策的城市已超過50個，其中，至少有9個城市推出落戶新政，無論是從政策力度還是城市數量上均創新紀錄。

多地自發出台政策降低落戶門檻之後，大陸國家層面也對戶籍制度做出統一安排，「2019年新型城鎮化建設重點任務」提出，要對人口數量級數不同的各類城市提出取消或放寬落戶限制的規定。

中泰證券地產首席分析師倪一琛指出，從官方公開的城市人口數量來看，78個城市將會在今年放寬落戶限制。

他表示，考慮到限購政策往往以戶籍限制為條件，這也意味著放寬落戶限制的一二線及部分三線城市也在限購條件上有所放寬，大中城市滿足購房資格的人群數量擴大，推動潛在購房需求。

不過，這並不意味著樓市會出現新一輪大漲。貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，戶籍制度的放寬只是城鎮化發展的舉措，本身是為了打破城鄉二元結構的障礙，推動城市高質量發展，並不是調控政策的放鬆。

而且，落戶政策並不必然會帶來房價的上漲，許小樂指出，還需要與當地樓市的供給不足、信貸充裕相結合才會發揮作用。在當前的調控環境下，房貸監管較為嚴格，一些城市的庫存逐漸走高，人口進入城市也不一定會造成供需緊張的狀況。

隨著「小陽春」的預期升溫，深圳、合肥等城市近期再度發布收緊樓市的調控政策。中原地產首席分析師張大偉指出，穩地價、穩房價、穩預期，是2018年下半年來房地產政策的主要基調，後續樓市調控政策將繼續穩定房地產市場，防止大漲大跌。