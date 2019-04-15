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福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

一株來自福州的小小種苗，被一對台灣農民夫婦推廣到黃河以北省市。來自台灣的張鎧鑛、鄭秀玉夫婦創業故事，成為閩台農業合作典範。

中新社報導，1996年，來自台灣花蓮農家的張鎧鑛，來到福建省福州市馬尾區轉了行，從事不銹鋼水槽生產。在工作中，他和做紙箱業務的福州連江姑娘鄭秀玉結為連理。婚後一年（1997年），福州被列入國家首批「海峽兩岸農業合作試驗區」，對台胞來榕從事農業投資敞開大門。

張鎧鑛感知到福州對台農業合作的先行先試，又出身農家，熟悉台灣精緻農業，「沒道理不去拚一拚」。他和妻子鄭秀玉在連江縣丹陽鎮找了塊地，用台灣嫁接育苗技術馴化新種。

鄭秀玉印象最深的是，瓜民今年這裡種完明年要換地方，一直在找瓜地。鄭秀玉說，丈夫帶來的台灣嫁接育苗技術讓故鄉發生最大的變革就是瓜農通過嫁接苗解決連種問題。

然而連江靠海，季風是登門常客，季風一來大棚就掀翻幾個。最嚴重的一次，10個大棚全塌掉，種苗損失上百萬元（人民幣，下同）。一惱之下，張鎧鑛擲資千萬元修建起「造價和質量在台灣可以列得進前五名」的鋼構大棚，足可以抗16級颱風，面積達4000平方公尺。

2013年，張鎧鑛夫婦把連江縣裕友種苗圃擴大規模，創立福州昌育農業開發有限公司，生產瓜果蔬菜嫁接苗及實生苗種苗，連年引進近50個台灣果蔬良種成功，成為福建有名的現代農業集約化育苗生產基地，每年產出種苗1800多萬株。

「我們把種苗賣過了黃河。」張鎧鑛興致勃勃地介紹說，種苗一般要求就近，避免折損，然而因為名聲在外，遠銷河南、江西、浙江等地。僅來自河南的一單番茄種苗訂單就高達200萬株。

福州給予台農農業投資以稅收、用地、科技引進等各項優惠政策，為張鎧鑛的事業發展帶來活力。近年，他得到扶持，為大棚引入大陸方興未艾的農業物聯網技術。而他的田間學校也規模擴大，累計輪訓400多名農戶，傳授台灣最先進的栽培技術和嫁接技術，成為閩台農業合作典範。

福建農民人民幣

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