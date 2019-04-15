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廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日在廣州舉行。 中新社
第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日在廣州舉行。 中新社
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第125屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15日舉行。廣交會新聞發言人徐兵14日稱，受國際經貿形勢等多方面因素影響，預計今年採購商到會形勢將面臨壓力。

據中新社報導，徐兵在14日舉行的新聞發布會上稱，本屆廣交會預計將有超過210個國家和地區的採購商到會。但考慮到廣交會舉行日期適逢部分國家重要節假日，以及受全球宏觀經貿形勢影響，從現在部分先行數據上看，預計採購商到會人數將面臨壓力。

當前中國大陸外貿總體平穩增長，但增速較低。

據官方數據，今年一季度中國大陸進出口總額比去年同期增長3.7%，其中，出口增長6.7%。在單邊主義升溫，全球貿易增長前景不樂觀情況下，中國大陸外貿亦將面臨較大壓力。

徐兵表示，今年中國大陸「穩外貿」的任務艱巨。本屆廣交會將多措並舉幫助企業更好開拓多元化市場，促企業快成交、早成交，包括穩定展覽規模，提振企業信心；穩定國企、民企、外資企業三大類企業參展數量，讓各類外貿企業都有機會參展；全力辦好進口展，助力外企打開中國大陸市場等。

據介紹，本屆廣交會展覽面積118.5萬平方公尺，展位總數60651個，境內外參展企業25496家。其中，品牌企業達到2296家，產品更新率超過30%。

廣交會創辦於1957年春，是中國大陸目前歷史最長、規模最大、商品種類最全、到會客商最多的綜合性國際貿易展會，被視為中國大陸外貿的晴雨表和風向標。

根據官方數據，近年來每屆廣交會都匯聚了中國大陸2.4萬多家參展企業，對中國大陸企業開拓國際市場起到重要作用。

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