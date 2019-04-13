痔瘡藥惡搞黑洞 「像人體器官…」業者涉侵權

2019-04-13 16:48 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京13日電



而後有痔瘡藥廣告跟著惡搞黑洞照片，將其影射人體某器官。 (取材自微博) 分享 facebook 人類首張黑洞照片10日晚上在全球多地同步亮相，這一被網友戲稱為「甜甜圈」的黑洞照片在網路引發熱議，相關話題熱度不減。中國痔瘡藥業者瞄準「黑洞商機」，以黑洞照片搶先發布了一個廣告，廣告文案稱「有些洞太遠，偶爾關心—有些洞很近，值得你時常關心」。

中新經緯報導，繼視覺中國版權爭議後，以做痔瘡藥著稱的「肛泰」公司又以黑洞照片搶先發布了一個廣告。

一位不願具名的知識產權領域專家對中新經緯客戶端表示，肛泰廣告或涉嫌侵害知識產權中的作品完整權。

報導稱，4月11日上午，肛泰官方微博發布了一張黑色背景的海報，乍看下，海報圖片中的黑洞陰影與黑洞照片相似度極高，但仔細一看，亮處部分進行了細微處理，酷似人體某處器官。文案還寫道「有些洞太遠，偶爾關心—有些洞很近，值得你時常關心」。

這番操作，網友評論，「被玩兒壞了！當你凝望深淵時，深淵也在凝望著你」、「在群裡看到這個圖我還以為是惡搞，一上來看居然真是官方發的？」同時，也有網友表達肯定看法「國內的藥企也在關注廣告宣傳，而不是一味靠賣藥和醫保掙錢。也算是生活中的一種幽默了」。

不管是惡搞還是行銷，肛泰使用「黑洞」照片是否構成侵權成為一大疑點。報導引述一位不具名的知識產權領域專家說法，他稱，知識產權中包括很多部分，其中就包括了作品完整權，目前看來，肛泰的這則廣告涉嫌構成作品完整權的侵權行為，若今後企業被起訴，罰款的金額可能要遠遠超過企業產品收益。