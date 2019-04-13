互聯網第四、外賣第一股也撐不住？美團爆裁員千人

2019-04-13 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸最大的餐飲外賣平台「美團點評」被爆啟動了三年來首次大規模裁員，而且目前裁員人數已逾千人。這是繼3月京東之後，又一家互聯網巨頭大規模裁員。

令人矚目的是，美團去年9月才在港股掛牌上市，市值甚至超過小米和京東，位列中國互聯網市值第四。而且根據艾瑞諮詢統計，美團已是全球最大的餐飲外賣服務平台，在中國的市場占比已經達到 59.1 ％。

難道巨人也會倒下？人民網報導，今年2月以來陸續有滴滴出行、京東、知乎、58到家等互聯網巨頭接連曝出裁員、減薪；近半年來已有包括人人車、唯品會、趣店、去哪兒、七隻考拉、猩便利、當當網、便利蜂、途牛、小紅書、網易嚴選、蘑菇街、ofo、樂視、食得鮮、拉勾網、美圖、PPTV等數十家知名互聯網公司傳出停招、甚至裁員。大陸互聯網裁員潮一波未平，一波又起。

《財經》雜誌今日報導，美團啟動了三年來首次大規模裁員。目前裁員人數已達千人，新一輪裁員涉及部門為用戶平台、到店，員工離職後暫不做補招。

美團這次大規模裁員引起外界震驚，因為去年9月上市時，美團CEO王興還叫陣，要對標亞馬遜，打造千億市值，瞄準價值萬億的外賣服務市場，也意味不惜與阿里巴巴等巨頭正面對決，一較高下。

事隔才半年，美團為什麼大規模裁員？上游新聞報導，美團已經從原來發跡的餐飲外賣，逐步擴充生鮮等大零售，還有到店支付、眾籌，旅遊、民宿等酒店業務，以及叫車、租賃等出行業務。

不過，去年收購摩拜，雖然加強美團在出行領域的布局，卻使得美團在過去累計損失和負債更加嚴重，甚至對資本儲備產生不利影響。

王興在收購摩拜後曾經有感，單車是比外賣、網約車更累更重的業務，而且看不到清晰的盈利模式。