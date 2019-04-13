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互聯網第四、外賣第一股也撐不住？美團爆裁員千人

2019-04-13 13:15聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸最大的餐飲外賣平台「美團點評」被爆啟動了三年來首次大規模裁員，而且目前裁員人數已逾千人。這是繼3月京東之後，又一家互聯網巨頭大規模裁員。

令人矚目的是，美團去年9月才在港股掛牌上市，市值甚至超過小米和京東，位列中國互聯網市值第四。而且根據艾瑞諮詢統計，美團已是全球最大的餐飲外賣服務平台，在中國的市場占比已經達到 59.1 ％。

難道巨人也會倒下？人民網報導，今年2月以來陸續有滴滴出行、京東、知乎、58到家等互聯網巨頭接連曝出裁員、減薪；近半年來已有包括人人車、唯品會、趣店、去哪兒、七隻考拉、猩便利、當當網、便利蜂、途牛、小紅書、網易嚴選、蘑菇街、ofo、樂視、食得鮮、拉勾網、美圖、PPTV等數十家知名互聯網公司傳出停招、甚至裁員。大陸互聯網裁員潮一波未平，一波又起。

《財經》雜誌今日報導，美團啟動了三年來首次大規模裁員。目前裁員人數已達千人，新一輪裁員涉及部門為用戶平台、到店，員工離職後暫不做補招。

美團這次大規模裁員引起外界震驚，因為去年9月上市時，美團CEO王興還叫陣，要對標亞馬遜，打造千億市值，瞄準價值萬億的外賣服務市場，也意味不惜與阿里巴巴等巨頭正面對決，一較高下。

事隔才半年，美團為什麼大規模裁員？上游新聞報導，美團已經從原來發跡的餐飲外賣，逐步擴充生鮮等大零售，還有到店支付、眾籌，旅遊、民宿等酒店業務，以及叫車、租賃等出行業務。

不過，去年收購摩拜，雖然加強美團在出行領域的布局，卻使得美團在過去累計損失和負債更加嚴重，甚至對資本儲備產生不利影響。

王興在收購摩拜後曾經有感，單車是比外賣、網約車更累更重的業務，而且看不到清晰的盈利模式。

這次美團大規模裁員，外界推測，收購摩拜恐成了壓垮駱駝的稻草，如今面對裁員壓力，美團強調核心業務會持續發力，並強調，旗下其他業務平台，包括快驢、小象、到家、到店等事業部仍在進行社招，其他事業部的Head Count有縮編但未做凍結。

美團已從原來的餐飲外賣，業務逐漸擴充到酒店旅遊、大零售、出行等領域。取自愛范兒
美團已從原來的餐飲外賣，業務逐漸擴充到酒店旅遊、大零售、出行等領域。取自愛范兒
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《財經》雜誌今日報導，美團啟動了三年來首次大規模裁員。目前裁員人數已達千人。取自...
《財經》雜誌今日報導，美團啟動了三年來首次大規模裁員。目前裁員人數已達千人。取自愛范兒
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