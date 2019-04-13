新增人民幣貸款 衝高

2019-04-13 01:57 經濟日報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸央行昨（12）日公佈，3月新增人民幣貸款1.69兆元，高於市場預期；當月末廣義貨幣供應量(M2)188.84兆元，增長8.6%，創13個月新高。華爾街見聞首席經濟學家鄧海清認為，3月金融數據好到讓人目瞪口呆，2019年的經濟企穩回升已是必然。

央行數據指出，3月末人民幣貸款餘額142.11兆元，年增13.7%。

3月社會融資規模增量為人民幣2.86兆元，比上年同期多1.28兆元；第1季社會融資規模增量累計為8.18兆元，比上年同期多2.34兆元。3月末社會融資規模存量為208.41兆元，增長10.7%。

路透援引德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示，整個數據看起來還是貨幣政策寬鬆起到應有的效果，貨幣政策方向是寬鬆，也要看需求，現在看的話需求也起來了，短期之內再度寬鬆的可能性不會特別的大，近期不用考慮降準這個選項。

國家金融與發展實驗室特聘研究員蔡浩指出，第1季社會融資強勁，較去年同期多2.34兆元，其中有1.44兆元是人民幣貸款貢獻，其餘歸因於寬信用導向企業債的強勁發行、地方政府專項債的同比多發，部分歸因於影子銀行的恢復。

3月數據顯示，人民幣貸款仍占社會融資的大項，企業債和地方政府債繼續放量發行。

從新增人民幣貸款結構上來看，住戶部門短期和長期貸款均在4,000億元以上，表明住房需求穩定，消費需求有所上升，與近期樓市回暖的表現相符。

企業貸款中，反映企業生產活力的中長期貸款達到近6,600億元，為去年2月以來次高（僅次於今年1月），這也與3月經濟數據回暖相印證，表明企業生產意願有明顯增強。

中新社援引交通銀行首席經濟學家連平表示，3月中國信貸增量大幅反彈，信貸投向結構逐漸改善優化。究其原因，多次定向降準後銀行體系流動性也相對充裕，這給3月信貸超預期反彈創造良好的流動性環境。同時，第1季流向企業部門的信貸融資佔比達到77.1%，較去年同期的61.6%大幅提升，顯示2019年信貸支持實體經濟的力度明顯增強。