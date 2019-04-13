特派員在現場／兩岸共同市場…新主流論述

2019-04-13 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林庭瑤



中共官方能夠接受台灣獨創的論述並不多，前國安會秘書長蘇起創造的「九二共識」是其一，前副總統蕭萬長的「兩岸共同市場」是其二，成了中共對台的主流論述。

今年博鰲亞洲論壇上，蕭萬長細數他參加17次之多，除了副總統任內礙於身分，只要條件允許，他就無役不與，率領台灣企業界來到國境之南，參與論壇盛會，並舉行「兩岸企業家圓桌」的分論壇。

今年「兩岸企業家圓桌」分論壇的場地有個小改變。往年都在雲亭舉辦，雲亭位於主會場旁的邊陲地帶，這是在主會場排不進去時才會排到的地方，宛如一個小溫室，拍照又容易逆光。今年「兩岸企業家圓桌」首度在東嶼宴會大廳舉行，燈光美、氣氛佳，從邊陲進入了核心搖滾區。

不只是會場安排，中共涉台官員今年都把「兩岸共同市場」掛在嘴邊。大陸國台辦主任劉結一宴請蕭萬長一行人時表示，擴大兩岸經濟合作，「打造兩岸共同市場」，推動兩岸實現應通盡通；大陸海協會長張志軍也向台商喊話，「你們要積極作為，為最後建成真正意義上一個共同市場，創造有利條件」。

兩岸企業界紛紛為「打造兩岸共同市場」獻策，就有人就建議，一方面採取粵港澳大灣區的概念，做區域性的兩岸共同市場合作，另一方面從產業面著手，比如在醫療產業、AI產業、半導體合作。

今年初，中共總書記習近平在「習五點」中，第四點「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」內容提到「打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟」。知情人士形容，這使得「兩岸共同市場」如同拿到了尚方寶劍，足以登堂入室。

海南博鰲從小漁村變成大城鎮，每逢春天，就成了全球企業風雲際會的場所。而「兩岸共同市場」論述，經蕭萬長多年耕耘努力，成中共官方能夠接受的主流論述。