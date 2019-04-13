企業收黑洞照版權費 惹眾怒

2019-04-13 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



視覺中國因首張黑洞照片版權費問題，遭到整改，股價跌停板。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸圖片庫上市公司「視覺中國」，因全球首張黑洞照片，向發布的網站、自媒體索要版權費，引爆眾怒。接連曝光「視覺中國」打著維權大旗，連國旗、領導人肖像等都要出售牟利。動輒天價要錢的行徑，「視覺中國」昨日已「被關站」限令整改，股價跌停板。

昨天凌晨3點43分，「視覺中國」緊急致歉，表示接受廣大線民和媒體的監督批評，全面配合監管部門徹底積極整改，並在昨日關閉官網。尷尬的是，A股上市的「視覺中國」12日本將有3.88億限售股上市流通，如果沒有這次揭弊，預期公司最新股價較定增價格將有超過400%的收益。

就在解禁前的關鍵節點，因「黑洞」照片成了圖片版權爭議的導火線，「視覺中國」昨日開盤後股價跌停，以人民幣25.2元收盤，跌幅10%，市值一下蒸發人民幣20億元（約新台幣91億），股價陷入嚴重商譽危機。

整起事件源起本月10日，數百名科研人員參與合作的「事件視界望遠鏡」項目（EHT），在全球多地同時發佈拍到的人類首張黑洞照片。讓網民質疑「視覺中國」是該網站在網頁上發表這張「黑洞圖片」，並標註「圖片如用於商業用途需聯繫視覺中國」。

緊接著，共青團中央11日在新浪微博「點名」視覺中國網站，曝光其甚至在中國國旗和國徽的圖片上也標註自家版權所有。中通社援引《封面新聞》報導稱，在視覺中國的國徽圖片頁面，其「價格提示」顯示，「用於內文不低於人民幣150元，整版跨頁不低於500元，雜誌封面不低於1000元，商業使用價格另議」。

天津市委網信辦公告表示，4月11日，針對視覺中國網站傳播違法有害資訊的情況，天津市互聯網資訊辦公室依法約談網站負責人，責令該網站立即停止違法違規行為，全面徹底整改。

大陸國家版權局昨日上午還「補刀」，宣布將把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動，進一步規範圖片市場版權秩序。意有所指警告，各圖片公司要規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利。

去年底有不少基金持股「視覺中國」，一些還是重倉持有。根據公募基金年報統計，去年底共有247檔各類基金持有「視覺中國」，合計持股1.31億股，按去年底收盤價計算，折合市值達30.74億元，其中兩檔基金持股超過千萬股。