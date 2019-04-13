高管起底…都有外國護照

2019-04-13 01:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



一張「黑洞」照片，讓市值近人民幣200億元的上市公司「視覺中國」掉進了「黑洞」，各方質疑「視覺中國」究竟有什麼背景，才能漫天索要高價圖片版權使用費，「視覺中國」高管團隊被起底，董事長廖傑為加拿大籍，總裁梁軍為美國籍，大股東十名一致行動人，正是兩人家族的私募基金。

「視覺中國」究竟是什麼來歷？連大陸領導人照片、國旗黨徽都能明碼標價。在視覺中國官網上，僅簡介這是家以視覺內容生產、傳播和版權交易為核心的互聯網科技文創公司，2014年在深圳A股掛牌上市。

看似普通的民營企業，卻能對版權獅子大開口，為所欲為，各界質疑否有官媒或官方背景。據上市公開資料顯示，「視覺中國」是在2014年收購江蘇省常州一家紡織業遠東實業「借殼」上市。併購資金來源就是目前「視覺中國」的大股東，十\名的一致行動人。

一致行動人在大陸相當於在公司股東會外，又建立了一個有法律保障的小股東會，這10名的一致行動人成立的私募基金，股份加起來超過上市公司總股份的50%，具有投票權，也因此擔任「視覺中國」董事長廖傑、總裁梁軍，家族就在十名的一致行動人內。

隨後包括鳳凰、蘇寧、百度等公司也發來質疑，緊接著被官媒批判，新華網官方微博「新華銳評」，質疑「視覺中國」不能為了利益濫用版權，以版權之名，圖利益之實，要求有關部門還要介入做進一步調查，給公眾一個交代。