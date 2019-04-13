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經濟轉向復甦？為時尚早

2019-04-13 01:56經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸今年首季外貿表現超預期，是否預示經濟下行止步，將谷底回升？分析師表示，進口表現低於出口，說明內需仍然乏力，且外需走弱下，出口恐將持續承壓，4、5月出口表現恐怕還有得瞧。

華東師範大學中國金融研究院研究員胡月曉指出，出口超預期回升，進口超預期回落，順差大幅提升，表明中國經濟在國際上的競爭力猶存。

招商證券研究發展中心宏觀經濟分析師劉亞欣分析，3月出口雖然超預期回暖，但內需仍然不振，加上全球經濟增長放緩，對於今年出口形勢不能過於樂觀，壓力依然明顯。

長江證券宏觀分析師趙偉指出，貿易戰目前雖然有出現緩和跡象，但外需持續走弱下，中國出口仍然將明顯承壓。目前企業主動去庫存漸近尾聲，對經濟的加速拖累逐漸減弱，但是出口持續承壓、地產調整壓力仍在，總體來看，「經濟已見底轉向復甦」恐還為時尚早。

進口方面，值得關注的是3月進口降幅有所擴大。華泰證券分析師李超表示，投資、消費、工業生產等都延續去年以來的下行趨勢，而「穩增長」政策還需要時間積累，這些因素都對進口增速構成制約。

隨著基建投資的改善、減稅政策等對消費需求的拉動，未來進口增速可能會出現邊際回升。

交通銀行金融中心指出，在中美貿易談判取得積極進展情況下，未來進口增速可望逐步恢復。

金融中心

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