陸上月出口增14% 超預期

2019-04-13 01:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ╱綜合報導



3月出口大幅超出預期以二位數增長達14.2%，拉抬首季出口為正成長1.4%。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸海關總署昨（12）日發布按美元計算3月進出口統計，出口大幅超出預期以二位數增長達14.2%，並拉抬首季出口為正成長1.4%。第1季各月進出口劇烈波動，首季貿易順差擴大70%，出超恐加劇人民幣升值壓力和對美貿易摩擦。

海關總署統計，第1季外貿進出口總值1.03兆美元，下降1.5%。其中，出口5,517.6億美元，增長1.4%；進口4,754.5億美元，下降4.8%；貿易順差763.1億美元，擴大70.6%。

超乎預期的是，3月當月進出口增速較快，出口呈現兩位數增長，有力拉動第1季外貿整體增速的回升。其中，出口1986.7億美元，增長14.2%；進口1,660.3億美元，下降7.6%。

3月外貿進出口總值為3,647億美元，增長3.1%。

令人矚目的是，第1季各月進出口劇烈波動，在中美貿易戰的關稅懲罰陰霾下，1月出口「搶跑」，强勁增長9.1%，創下三個月最高；但2月出口增速暴跌20.7%,；3月出口再出現反轉，超乎預期大幅增長14.2%。

海關總署新聞發言人李魁文解讀，第1季各月外貿波動較大，主要原因就是「節前集中出口，節後進口先行，出口逐漸恢復」的特點。他強調，從歷年數據看，首季各月出現波動是正常現象。

他表示，首季外貿開局平穩，但外部環境依然複雜嚴峻，外貿發展面臨諸多不確定因素。

值得注意的是，在貿易戰陰影下，第1季中美貿易總值為人民幣8,158.6億元，下降11%；其中，中國對美國出口額下降3.7%，進口額下降28.3%。相較對歐盟、東協盟和日本等貿易夥伴進出口都呈增長，中美貿易是唯一明顯下降的焦點。

李魁文指出，貿易戰的確對中美造成相關的影響，但「總體可控」。

中新社援引李魁文表示，當前促進中國外貿穩定發展的有利條件較多，但近期國際貨幣基金組織已下調今年世界經濟增速預期，世貿組織（WTO）也調低全球貿易增長預期，中國外貿今後面臨的環境「還是比較嚴峻複雜的」。他強調經貿合作仍然在中美關係中發揮「壓艙石」重要作用，這是不容置疑的。

不過，大陸首季貿易順差擴大70%，出超恐加劇人民幣升值壓力和對外貿易摩擦。

李魁文指出，中國將成為全球貿易運作的「穩定器」，首季中國對外貿易穩定增長釋放出積極信號，將有助於提振信心，穩定全球貿易。