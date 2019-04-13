申萬宏源將成A+H股券商

2019-04-13 01:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



申萬宏源昨（12）日起招股至17日，預計26日在港股市場掛牌上市，發行價格區間為每股港幣3.63元至3.93元，預計全球募集資金約港幣92億元（約新台幣366.7億元），這是第12家「A+H」股上市證券商。

此前的11家「A+H」股上市券商有中信證券、海通證券、國泰君安、中國銀河、中原證券、廣發證券、華泰證券、東方證券、光大證券、招商證券和中信建投。

界面新聞報導，申萬宏源此次登陸H股，全球發售股份25.04億股，占發行後總股本的10%，其中94%將用作國際發售，6%於香港公開發售。

在募集資金用途方面，申萬宏源表示，募資所得約50%將用於發展證券業務，約30%用於本金投資，約20%用作發展國際業務。

申萬宏源董事長儲曉明表示，到香港上市目的是拓展國際業務，未來將主要從三個方面發展：一是大力發展跨境IPO和發債業務，香港市場是一個國際化的市場，有許多大陸企業都希望到香港來IPO或發債。

其次是考慮到大陸居民投資缺乏資產配置和全球配置，將在這方面提前布局；最後是一帶一路過程中有很多海外投資的機會，將來有一部分資金會用於國際併購業務。此外，這次發行共引入13位基石投資者。