方大夠利 董監年領7.8億元

2019-04-13 01:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸金融、地產行業有錢、待遇豐厚是許多人的印象，不過從已公布的上市公司財報來看，這樣的認知要被顛覆。

其中，方大特鋼離任董事鐘崇武以人民幣（以下同）4,035萬元（約新台幣1.87億元）年薪一枝獨秀，董事長謝飛鳴年薪也高達3,169萬元（約新台幣1.47億元），薪酬水準遠遠高於券商和銀行業高管同行。

每日經濟新聞報導，方大特鋼向包括五名獨立董事在內的21名董監共計發放1.69億元（約新台幣7.86億元）薪酬，目前位列榜單第一，獨董的薪酬每年10萬元。

方大特鋼不但對董監高管發放高薪，對待員工、股東也很慷慨，主要源於公司良好的業績。

2018年財報顯示，方大特鋼淨利潤29.27億元，年增15.21%；公司分紅24.65億元，股利支付率高達84.22%。

國盛證券資料顯示，方大特鋼每噸鋼鐵的毛利最高，2018年上半年達到1,225元，而行業規模第一的寶鋼股份只有785元。

2018年董監高薪酬榜單第二名是中信證券，共對董監高發放1.2億元；第三名是復星醫藥，一共為包括26名董監高發放9,080萬元薪酬。

年年上榜的萬科A排名第四， 2018年給高管的年度報酬總額為7,699萬元，郁亮、祝九勝、張旭、孫嘉四位年薪過千萬元。

萬科A給獨董的津貼也非常慷慨，包括著名會計專家劉姝威在內的四位獨立董事，津貼都達到55.5萬元。

今年大牛股京東方A的高管薪酬也上榜，2018年公司合計為25位董監高發放薪酬6,649萬元，排名第七。

京東方A薪酬最高的是執行副總裁董友梅，年薪達到656萬元，其次是執行副總裁、聯繫首席運營官張兆洪，達到615萬元。