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銷售寒冬！金立手機官方網站關閉 大陸手機銷售額連二年衰退

2019-04-12 21:20聯合新聞網 綜合報導

金立以推進破産重整公司為解決方案，可如今金立手機官網突然無法連線，被外界預測該公...
金立以推進破産重整公司為解決方案，可如今金立手機官網突然無法連線，被外界預測該公司已進入破產程序。 圖擷自／人民網
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中國手機品牌金立在2003年到2007年間，是大陸市佔率最高的國產手機，僅次於Nokia與三星，品牌代言人也曾重金邀請到劉德華、馮小剛等一線明星。然而在去年爆出時任金立董事長劉立榮挪用公款、欠下大量賭債，導致公司資金鏈斷裂，在去年12月17日被法院正式裁定金立集團破產，當時金立以推進破産重整公司為解決方案，可如今金立手機官網突然無法連線，被外界預測該公司已進入破產程序。

綜合陸媒報導，從4月9日開始，大陸的京東和淘寶上都已經找不到金立的官方旗艦店，且金立手機的官方網站也顯示「該頁面因站點更換網址或服務不穩定等原因可能無法正常訪問」，目前僅剩下一些第三方經銷商還在降價出售金立產品，象徵金立手機東山再起的希望渺茫。

金立集團成立於2002年9月16日，由劉立榮創立，在進入智慧型手機時代之前，金立手機曾是中國大陸國產手機霸主，但在華為、小米等手機品牌崛起後，逐漸失去市場份額，劉立榮指出「2013年到2015年，金立平均每個月虧損多達1億，2016年和2017年每個月的虧損甚至來到2億。」最終在2018年陷入資金鏈危機，外界認為當時劉立榮的賭債，是壓倒金立的最後一根稻草，劉立榮也因此被董事會要求離開公司。

根據中國信通院公布的「3月大陸手機市場報告」，發現3月手機出貨量較去年同期下滑6%，且已經連續5個月下滑，今年大陸第1季總出貨量也較去年同期下滑11.6%。從去年3月開始，當月份手機出貨量已較2017年同期大減27.9%，但今年手機銷售量仍未挽住頹勢，繼續走跌，即使大陸品牌手機持續保持對當地市場的主導權，仍難以扭轉當前銷量衰退的趨勢。

手機破產

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