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李克強訪克羅埃西亞，拓展「一帶一路」合作

2019-04-11 23:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸總理李克強當地時間十日分別與克羅埃西亞總理普連科維奇、總統基塔羅維奇會面，雙方同意加強「一帶一路」合作。雙方又簽署多項合作文件，包括與華為５Ｇ的合作。李克強此行重頭戲，是於克羅埃西亞出席第八次中國─中東歐國家領導人（十六加一）會晤，拓展「一帶一路」合作。

新華社報導，李克強與基塔羅維奇會面時表示，中方願將「一帶一路」倡議同克方「三海合作」倡議加強對接，深化兩國各領域務實合作。並指中國在歐盟成員國開展基礎設施合作，將堅持公開投標，遵循歐盟標準和規則，保質保量完工，實現互利雙贏多贏。

基塔羅維奇則說，克羅埃西亞與中國雙邊關係友好，兩國沒有利益衝突，歡迎中國公司來克投資，開展港口等合作。她又提到，中國公司通過公開投標、遵守歐盟法律和標準，建設佩列沙茨大橋，為雙方找到新的合作模式，相信會產生積極示範效應。

李克強稍早與普連科維奇見時亦提到，即將考察佩列沙茨大橋項目，強調這個項目採用歐盟標準、使用歐盟基金、由中國企業通過投標方式承建，是中、克、歐三方合作的典範，實現互利多贏。

他又指，願擴大雙邊貿易規模，提升雙向投資水平，擴大進口，支持中國企業根據市場原則參與克港口、鐵路等建設，深化文化、旅遊等人文交流。

普連科維奇表示，中國是克羅埃西亞在基礎設施領域重要合作夥伴，並願支持「一帶一路」建設。

二人並共同見證雙方經貿投資、旅遊、質檢、體育等領域多項雙邊合作文件的簽署。據報，中克簽署了10項雙邊協議，包括克羅埃西亞國家數字當局與華為合作的意向聲明。

大陸總理李克強會見克羅埃西亞總統基塔羅維奇。（新華社）
大陸總理李克強會見克羅埃西亞總統基塔羅維奇。（新華社）
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歐盟西亞一帶一路

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