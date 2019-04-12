陸集裝箱碼頭評比 鹽田港獲5大獎

2019-04-12 04:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近日中國港口協會集裝箱分會召開會員大會，表彰2018年全國集裝箱碼頭評比中的各個優勝單位。鹽田港榮獲「中國港口集裝箱吞吐量超1300萬標箱集裝箱碼頭」、「中國港口海鐵聯運超14萬標箱集裝箱碼頭」、「中國港口水水中轉超200萬標箱集裝箱碼頭」、「中國港口國際中轉超170萬標箱集裝箱碼頭」、「中國港口船舶裝卸效率平均每艘時超100自然箱集裝箱碼頭」等5項大獎。

中通社報導，據鹽田海事局相關負責人介紹，鹽田港是世界級集裝箱大港，也是目前中國大陸遠洋集裝箱班輪密度最高的單個集裝箱碼頭。鹽田海事局作為轄區水上交通安全監督管理和防止船舶污染的主管機關，在保障鹽田港安全健康發展方面採取了多項措施。

通過提升政務服務水平，推行政務預約服務，為行政相對人及進出港船舶提供全天候服務；強化港航企業源頭管理，切實提高企業安全生產意識，督促企業嚴格落實安全生產主體責任；開展應急演練，不斷提升港區處置突發事件的能力。同時，全力做好船舶排放大氣污染物監管，嚴格控制船舶壓載水排放，強化預防預控，確保港區安全生產。

2018年以來，鹽田港安全生產形勢持續穩定，鹽田港口生產數據穩步增長，2018年1-12月，船舶進出港70069艘次，同比增長1%；貨物吞吐量4936.25萬噸，同比增長8.27%；集裝箱吞吐量1319.63萬標箱，同比增長3.88%。