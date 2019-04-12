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陝西自貿區掛牌兩年 增註冊4萬戶

2019-04-12 04:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國（陝西）自由貿易試驗區工作辦公室日前透露，陝西自貿區揭牌成立兩年來，截至2019年3月底，陝西自貿區新增註册市場主體40694戶。

中新社報導，中國（陝西）自由貿易試驗區工作辦公室副主任王剛介紹，陝西自貿試驗區不斷深入與「一帶一路」沿線國家的經濟合作，推進國際航空樞紐、國際運輸走廊建設。截至目前，國際航線達到67條，全貨運航線達19條。中歐班列（西安）常態化開行11條幹線，設立7處海外倉，實現中亞及歐洲地區主要貨源地的全覆蓋。

此外，陝西自貿區創新「兩國雙園」國際產能合作新模式，推進建設「中歐」、「中俄」等國際合作園區，中歐合作產業園聚集了德國博世、寶馬，法國阿爾斯通、達能等企業的項目；陝汽集團、愛菊集團等企業先後在俄羅斯、哈薩克等國設立生產基地和物流園區等。

同時不斷完善農業國際合作交流平台，加快建設楊淩國際農業科技創新港，持續推進中國農業合作園區建設。

截至2019年3月底，自貿試驗區新增註册市場主體40694戶，其中企業數27457戶（含外資企業347戶），新增註册資本6024.32億元（含外資企業註册資本25.14億美元）。 王剛表示，陝西自貿區還打造與「一帶一路」沿線國家教育合作平台，創建絲綢之路文化交流中心，成立絲綢之路文物考古中心等。同時，加強中醫藥交流合作基地建設，先後與匈牙利、波蘭、澳大利亞等國的高校簽署了合作協議或備忘錄，目前已培訓外國中醫短訓生100名，培育國際型針灸推拿學專業人才492名，招收來自「一帶一路」沿線15個國家的128名全日制留學生學習研究中醫藥學。

中醫一帶一路自貿試驗區

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