柳州螺螄粉 出口對接30多國

2019-04-12 04:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「螺螄粉」是廣西柳州特色小吃，因其湯料由螺螄熬製而得名。自從在美食紀錄片「舌尖上的中國」播出後，更富盛名。中新社報導，廣西南寧海關日前發布信息顯示，從2017年柳州螺螄粉實現首次通過對外貿易方式出口至今，經柳州海關檢驗檢疫合格出口螺螄粉共計20批、89.7噸、貨值34.5萬美元，主要銷往美國、加拿大、德國、澳大利亞等國家。

柳州螺螄粉不僅在中國各地設有門店8000多家，還飄洋過海將門店開至美國、加拿大。由於螺螄粉涉及的配料眾多，工藝複雜，進口國標準要求高，為促進柳州螺螄粉產品出口，海關部門提前介入。一方面積極幫助有關企業進行出口食品資質申報，指導企業建立完善質量管理體系，使家庭作坊式生產往規範化、標準化方向發展；另方面引導企業抓好源頭控制，實現米粉、竹笋、豆角等重要原料的可追溯管理。

目前，柳州轄區內已有18家企業獲得出口食品生產企業備案證明書。「2015年，我們每天只需兩三百斤螺螄。現在每天生產約4萬袋螺螄粉，需0.6噸螺螄用於熬製湯料」柳州市螺狀元食品有限公司董事長賈德法說。其所在的公司是柳州市首家螺螄粉自營出口企業，用料上升的背後是源源不斷的海內外訂單，以及由一根米粉串起來的大產業鏈。

賈德法說，目前已有30多個國家的經銷商與螺狀元對接，希望能銷售其螺螄粉產品。為滿足訂單需求，除了在柳州本地採購螺螄，有時候還需要湖北、湖南等地螺螄的支援。

柳州市水產畜牧獸醫局工作人員介紹，根據初步計畫，到2020年，該市螺螄養殖產量將達3萬噸以上；到2025年，該市將培育螺螄養殖龍頭企業將達20家以上；到2030年，螺螄養殖總產量將達5萬噸以上，未來柳州自產螺螄可基本滿足螺螄粉產業需求。

除了螺螄，「又香又臭」的酸筍是柳州螺螄粉的靈魂所在。新鮮採摘下來的竹筍被送到加工廠，經過腌製發酵處理之後，成為螺螄粉配料中獨具特色的酸筍。酸筍加工廠的生意也越來越紅火，「以前我們一年才加工幾千斤酸筍，現在年產幾十萬斤還供不應求」。

廣西柳州市柳城酸筍加工廠負責人葉亞亮稱，僅以柳州市每天賣80萬包螺螄粉計算，需要消耗的酸筍就達8萬斤。未來隨著螺螄粉的持續熱銷，酸筍的產值還將翻倍。

近年來，柳州螺螄粉網紅熱度持續升溫。為推動產業發展，柳州市官方啟動了「柳州螺螄粉」地理標誌證明商標工作。目前，螺螄粉已是廣西非物質文化遺產，正逐步申請國家和世界級非遺。