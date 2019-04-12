瀋陽自貿區 新建億元以上項目34個

2019-04-12 04:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在制度創新優勢和重點產業集聚效應下，中國（遼寧）自由貿易試驗區瀋陽片區不斷提升區域經濟能級，兩年來新建億元（人民幣，下同）以上項目34個，計畫總投資669.2億元。

中新社報導，瀋陽自貿區掛牌兩周年活動9日舉行，來自美國、加拿大、澳大利亞等18個國家和地區的15個海外商協會及企業代表參加此次活動。

瀋陽市政府副秘書長陳佳標說，平均每天有23戶企業落戶瀋陽自貿區。

2017年4月10日，瀋陽自貿區正式掛牌成立，兩年來累計新註册企業1.7萬戶，形成稅收企業6342戶，設立外商投資企業262戶，分別是成立前27.6倍、10.4倍和17.5倍。 瀋陽自貿區開通了國際貿易單一窗口和出入境人員單一窗口；開展集報集繳通關改革，壓縮通關時間70%以上，節約通關綜合成本近40%。同時，推出國有企業「內創業」、應急轉貸等創新案例助力實體經濟發展。

目前自貿區內龍頭企業加速進駐，引進航天科工、大唐集團等12家世界500強企業。先進製造業持續壯大，瀋飛A220系列新工廠、新松機器人未來城等先進製造園區加快建設，新設科技企業達2966家。跨境電商快速發展，建成綜保區和中儲兩處跨境電商基地，初步形成線上線下聯動的跨境電商格局。

陳佳標表示，隨著瀋陽自貿區功能的不斷完善，還建立了協同網絡，擴大了邊際效應，促進了開放高地的初步形成和東北亞區域的開放合作，中蒙俄、中日韓、中東歐客戶實現全覆蓋。