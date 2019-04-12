上海零售商集聚55.3% 列全球第二

2019-04-12 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市副市長許昆林11日表示，當前，上海全球零售商集聚度達55.3%，位列全球城市第二。

中新社報導，中國連鎖經營協會、上海市商務委、上海市浦東新區政府11日共同主辦「2019中國國際零售創新大會」。許昆林在會中說，上海正在致力全面打響上海購物品牌，上海社會消費品零售總額已超過1萬億元人民幣，90%的國際知名高端品牌已進駐上海，2018年超過3000個國際國內品牌在上海首發，新進首店835家，國際品牌首店約佔全國半壁江山。

他說，隨著商業領域新技術、新模式的加快應用，上海成為零售創新的試驗田和競技場。科技的進步拓展了新的消費方式，改變著人們的生活，一批瞭解消費者偏好、消費習慣的零售企業通過技術理念創新，為人們提供了全新的消費體驗。

中國連鎖經營協會會長裴亮稱，中國零售業的創新在局部領域已經進入了「無人區」，中國正在走別人不曾走過的路。零售業創新的意義在於創造新價值，中國傳統零售業通過技術應用提升了效率，通過數字化創新重新體現了價值。 世界零售協會聯盟（FIRA）主席麥西默．伏爾帕對中國在零售業方面的創新印象深刻，他尤其對移動支付津津樂道，稱中國在此方面已經遙遙領先。

他說，作為創新試驗場，中國的成功經驗應該與其他國家分享。學習和交流應該是相互的，在海外零售企業借鑒中國經驗的同時，中國企業也需多元化地向其他國家學習。

中國連鎖經營協會理事會主席高書林認為，中國零售業創新的目的是給客戶帶來體驗的提升、改善供應鏈結構、讓零售業的成本更加優化，在創新的過程中，中國零售業亦需積極學習國際先進經驗。

展望中國及世界零售業未來三到五年的發展前景時，全球貿易協會（AMFORI）總裁克里斯蒂安．艾沃特預計，中國的電子商務和移動支付會繼續增長，大數據等創新技術將得到更廣泛的運用。

全美零售聯盟（NRF）高級副總裁戴維．法蘭奇稱，無人駕駛和機器人將在零售業物流中擔當重任。