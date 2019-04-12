陸自貿智庫聯盟 50成員聚海南

2019-04-12 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國自由貿易試驗區智庫聯盟（簡稱「中國自貿智庫聯盟」）成立大會9日在海南博鰲舉行。該聯盟首批近50家成員單位在此研討中國自貿區（自貿港）制度與政策創新等。

中新社報導，中國自貿智庫聯盟是由海南省社科聯（社科院）發起倡議，並聯合中國其他11個建立自貿試驗區的省市社會科學機構、自貿試驗區管理部門等相關單位共同成立。聯盟是以自貿試驗區（自貿港）建設發展為主要研究對象的非法人學術平台，是全國性、開放性、咨詢性、非盈利性和鬆散型的智庫聯合體。

首屆（2019）中國自貿智庫論壇當日舉行。論壇發布的《中國自由貿易試驗區智庫聯盟博鰲宣言》稱，將秉承共商、共建、共享原則，發揮中國自貿智庫聯盟跨省市跨界別跨學科的優勢，整合各方資源，加強聯合攻關，打造匯聚智慧和凝聚共識平台。

海南省社科聯黨組書記、主席、省社科院院長鍾業昌致辭表示，海南自貿區（港）建設剛剛起步，智庫力量薄弱，希望加強中國自貿區（港）智庫聯盟成員單位的溝通聯系、合作研究和學習交流，共享有關數據和信息資源，探索自貿區的政策制度體系和智庫體制機制建設，提供可複製的經驗。鍾業昌稱，下一步，中國自貿智庫聯盟將從國際貿易層面和本區域全面深化改革開放的各方面，研究自貿區建設發展工作，並作為12個自貿區之間的橋樑紐帶，加強交流與合作。

上海社科院黨委副書記王玉梅說，中國自貿智庫聯盟的成立，將為破解中國自貿區、自貿港建設中的重大理論問題和實際難題，提供堅實的智力支撐，有利於促進智庫間資源整合，實現優勢互補，整體提升有關自貿區、自貿港的政策研究能力和決策諮詢服務水平。

海南省政協副主席蒙曉靈建議，智庫研究要聚焦戰略性、全局性、綜合性問題，推出具有創新性、前瞻性、針對性的研究成果，致力成為自貿區（港）研究領域工作交流、理論研討、服務政府、對外聯絡的重要平台。