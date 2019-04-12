海南自貿區 公布5創新成果

2019-04-12 04:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



圖為海南生態軟件園內的海南自貿區（港）區塊鏈試驗區。 新華社照片 分享 facebook

中國（海南）自由貿易試驗區制度創新案例（第二批）新聞發布會11日召開，公布海南自貿區第二批共5項制度創新成果案例。

中新社報導，這5項案例為：全國首創設立候鳥人才工作站。海南已經靈活建設40多個各類候鳥人才工作站點，聯繫候鳥院士171位，通過科技諮詢、項目合作、文化下鄉、人才培養等形式服務海南自貿區建設。

社團法人等三類法定機構在省級層面實施。海南在省級層面設立國際經濟發展局、省大數據管理局、省博鰲樂城國際醫療旅遊先行區管理局，將專業性、技術性或社會參與性較強的公共服務和管理職能交由法定機構承擔。

全國首單滬瓊自由貿易賬戶聯動業務。中國銀行成功辦理全省首單自由貿易試驗區聯行代付項下融資性風險參與業務，實現海南、上海兩地FT賬戶業務的合作聯動及資金的有效互通運用。此舉有助於自貿區銀行業擴大優質資產規模，提升國際化水平。

共享醫院新模式—博鰲超級醫院。構建「一個共享醫院（平台）+若干個專科臨床醫學中心」的全新共享醫院模式。目前已有17個頂尖學科入駐，成立8個院士工作站，初步實現先進技術、藥品、醫療器械與國際水平「三同步」。

在全國率先實施境外遊艇入境關稅保證保險制度。大幅降低境外遊艇入境成本，助力海南發展遊艇產業。自2019年1月政策實施以來，已有7艘境外遊艇通過關稅保證保險的方式入境。

海南省委副秘書長、省委深改辦（自貿辦）常務副主任、海南省委新聞發言人孫大海介紹，海南自貿區第二批制度創新案例由國際知名第三方權威機構進行評估，具有「海南特色、全國首創」的創新成果。海南於今年2月對外發布首批8項制度創新案例。

孫大海說，海南將繼續以全島自由貿易試驗區建設推動構建開放型經濟新體制，加快形成更多可複製可推廣的制度創新成果。