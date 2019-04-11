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費率一降調降＋老齡化 大陸養老金16年後破產

2019-04-11 18:14聯合報 記者林則宏╱即時報導

今年5月1日大陸養老保險單位（企業）繳費比例將再降至16%，中國社科院世界社會保障研究中心最新報告指出，2019年大陸養老金當期結餘總額為人民幣1,062.9億元，但2028年就可能首次出現負數，並預計在2035年破產。

2015年以來，大陸已五次調降社保費率。為減輕企業負擔，大陸下個月將把基本養老保險單位繳費率再降至16%。上海第一財經報導，這是1997年中國城鎮職工養老保險制度建立以來，最大幅度的一次調降。

目前大陸各省基本養老保險企業繳費比例不一，最高的達20%，多數省份為19%。根據大陸人力資源和社會保障部測算，調降後今年約可為企業減少人民幣1,900多億元負擔。

不過，每日經濟新聞報導，中國社科院世界社會保障研究中心最新發布的《中國養老金精算報告2019-2050》指出，儘管今年養老保險當期仍有結餘，但2028年當期結餘可能就會出現負的人民幣1,181.3億元。

報告並指出，城鎮職工基本養老保險基金累計結餘到2027年可望達到最高峰，約人民幣6.99兆元，但之後就會逐年下降，預估2035年將耗盡所有累計結餘。

每日經濟新聞指出，2035年看似遙遠。事實上，即使年紀最大的「80後」，屆時依然未達到退休年齡。亦即，若不再及時採取應對措施，大陸40歲以下年輕人，未來能否領到養老金將成問題。

大陸養老金面臨破產危機主要原因還不在費率一再調降，快速老齡化更為關鍵。報告稱，2019年基本上是近兩個繳費者贍養一個離退休者。預估2050年前後，將會是一個繳費者贍養一個離退休者。

根據大陸國家統計局的數據，2018年中國60歲以上人口達2.49億，占總人口的17.9%；65歲以上人口1.67億人，占總人口11.9%。

報告因此建議，大陸應儘快推出延遲退休年齡的方案，同時推進基本養老保險基金投資，建立「外匯型主權養老基金」，並完善精算制度，引入財務動態調整機制。

針對成立「外匯型主權養老基金」，中國社科院世界社會保障研究中心主任鄭秉文接受《財經》網訪問時表示，總體來看，中國仍處於外匯存底積累期，且積累的規模相當可觀。中國應抓住這個歷史機遇期，適時建立「外匯型」的主權養老基金，以補充未來的老齡化高峰。

鄭秉文強調，這個機會窗口並非永遠存在。近兩年來，大陸外匯存底已開始明顯下降，這是個信號，說明建立外匯型主權養老基金已時不我待。

快速老齡化加上政府一再調降養老保險費率，預估大陸養老保險將在16年後破產。（取自...
快速老齡化加上政府一再調降養老保險費率，預估大陸養老保險將在16年後破產。（取自《新華日報》）
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保險外匯養老金

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