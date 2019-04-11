改判5年 中國家電梟雄顧雛軍翻案成功

2019-04-11 17:52 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京11日電



60歲科龍電器前董事長顧雛軍在2008年因虛報註冊資本罪、違規披露罪，以及挪用資金罪，被判刑10年；2009年廣東省高級法院終審裁定。但顧雛軍出獄後一直喊冤，並大爆官商黑幕。案件於10日早上午9時30分開庭宣判重審結果，撤銷10年原判，依挪用資金罪改判顧雛軍有期徒刑5年，他翻案成功。

曾坐監十年的科龍電器前董事長顧雛軍，出獄後舉報該案有多處官商勾結，翻案成功，成為中國保護企業家權益樣板大案。

據最高人民法院微博，顧雛軍案去年6月13日在最高人民法院設在深圳的第一巡回法庭再審開庭，經審訊後擇期宣判。最高法院10日撤銷原審判決顧雛軍犯虛報註冊資本罪，違規披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用資金罪的量刑部分，對其挪用資金罪改判有期徒刑5年，較原先的10年刑期縮短5年。

中國於2015年股災後，出現資本外逃潮，有錢人紛紛逃亡。中央除了嚴打資本外逃大鱷外，亦力圖挽回企業家信心，在2016年曾出文件要求加強保護企業家經濟權益。之後當局曾為多宗經濟大案翻案。在這輪平反潮中，至今以顧雛軍案分量最重。

顧雛軍曾被稱為中國「家電梟雄」。2000年，顧雛軍在開曼群島註冊格林柯爾科技控股有限公司，並在當年7月13日成功登陸香港創業板。當年10月，顧雛軍斥資5.6億元收購了海信科龍的前身科龍電器，之後大刀闊斧重組科龍，使公司迅速擺脫困境。

不過，2005年5月，顧雛軍被立案偵查，其後被控虛報註冊資本、違規披露及挪用資金等罪，2009年被判有期徒刑10年及罰款680萬。2009年3月，廣東省高級人民法院駁回其上訴，維持原判。

2000年初，顧雛軍是中國資本市場風雲人物。他八十年代發明製冷劑，隨後成立格林柯爾製冷劑公司，之後在香港上市。

但在2004年，顧雛軍被來自台灣的經濟學者郎咸平舉報「侵占國有資產」，最終遭到中證監調查並判監。

顧雛軍2012年9月提前出獄後，稱自己是被多名官員陷害，點名指證多名中證監高層，並指有周永康勢力涉及其中。

2012年9月，顧雛軍提出申訴，最高人民法院經審查，於2017年12月27日決定提審本案，由第一巡迴法庭再審。顧雛軍堅持翻案，同時舉報佛山中院院長等勾結銀行操控6.8億元。