發明製冷劑 顧雛軍蛇吞象打下家電江山

2019-04-11 17:52 世界日報 中國新聞組／北京11日電



顧雛軍是格林柯爾集團創辦人，上世紀80年代，身為大學科研人員的他，因發明格林柯爾製冷劑聞名於業界。他也是海信科龍前身，即科龍電器的前董事長，旗下曾控制5間上市公司，30多間企業，占據中國電冰箱業半壁江山。

新京報報導，59歲的顧雛軍出生於1959年，他16到18歲經歷上山下鄉，在泰縣農村勞動。25歲時，他從天津大學熱能工程系研究生畢業，隨後的三年在母校天津大學熱能研究所從事科研活動。

1988年是顧雛軍命運的轉折點。29歲的顧雛軍發明了格林柯爾製冷劑和「顧氏熱力循環理論」，而他的第一桶金就來自於製冷劑專利費獲得的2億美元。

2000年7月，顧雛軍帶著格林柯爾科技控股公司在中國香港創業板成功上市。這一年是顧雛軍的資本市場元年，隨後5年間，其在資本市場「銜枚疾進」。

報導說，2001年10月，顧雛軍斥資3.48億元收購科龍電器－當時冰箱產業的四巨頭之一，彼時「蛇吞象」的收購案引起廣泛爭議，格林柯爾甚至被媒體稱為「騙子公司」。

但爭議並未影響顧雛軍前行。2003年5月，顧雛軍又以現金2.07億元的價格，收購美菱電器20.03%股份，成為美菱最大的股東。

在顧雛軍的持續併購下，格林柯爾「帝國」日益龐大，直至2004年到達頂峰。鋒頭最盛時，「格林柯爾系」控制了5家上市公司，擁有包括科龍、容聲、美菱等多個品牌。

報導提到，顧雛軍曾多次登上各機構發布的富豪排行榜，2003年，顧雛軍因「在國企改制中作出了重大貢獻」，被央視評選為「中國年度經濟人物」。2004年，顧雛軍成功登上「胡潤資本控制50強」。