江蘇、河南、山東、江西…化工園區要瘦身

2019-04-11 12:40 世界日報 綜合報導



江蘇響水化工廠爆炸事故，引發的行業大地震衝擊波已蔓延，包括江蘇、河南、山東、江西等多省份，已公布相關化工產業整治方案，要對化工園區瘦身。江蘇省近日推出稱史上最嚴化工業整治方案，要求三年內該省的化工企業要大幅縮減至1000家以內，等於有八成的相關企業將受到衝擊，影響層面相當廣泛。

整治化工產業 大陸動手了 中國新聞社 分享 facebook

第一財經報導，江蘇鹽城市4日決定徹底關閉響水化工園區，根據江蘇省化工行業整治提升方案，進一步抬高該市化工園區、化工企業整治標準，支持各地區建設「無化區」。

江蘇省是中國化工產業大省，化工產業年收入人民幣2兆元（約2978億美元），全中國排名第二，全省有超過6000家化工企業，擁有53個化工園區。

江蘇省委常委會日前召開會議，討論「江蘇省化工產業安全環保整治提升方案」，根據先前公開的「江蘇省化工行業整治提升方案（徵求意見稿）」，江蘇省提出到2020年底，全省化工生產企業數量減少到2000家；到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。

方案還要求，全力推動化工園區整治改造提升，對江蘇全省50多個化工園區開展全面評價，根據評價結果，壓減至20個左右。

江蘇省省長吳政隆3月底主持召開專題會議，研究全省化工行業整治提升工作時強調，對沿長江幹支流兩側1公里範圍內、環境敏感區域、城鎮人口密集區、化工園區外、規模以下等化工企業，該停的堅決停，該關的堅決關，該搬的堅決搬，以壯士斷腕的決心著力破解「重化圍江」等問題。

2018年中國化工園區30強名單中，江蘇省有七家園區上榜，數量位居全中國第一。2018年江蘇省加快淘汰低水準落後產能，關停低階落後化工企業1200家以上。