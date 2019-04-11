豬瘟衝擊豬價 大陸3月CPI和PPI雙漲

2019-04-11 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸消費者物價（CPI）和生產者物價（PPI）3月雙雙回升，物價上漲最大的元凶正是非洲豬瘟，大陸國家統計局城市司處長董雅秀指出，帶動物價的豬肉價格上漲5.1%，為連降25個月後首次轉漲。

據統計，大陸3月CPI年增上漲2.3%，創5個月新高，也是四個月來首次重回2%上方。分析指出，預計今年CPI受到豬價影響會明顯上揚，而3月各地豬肉價格漲跌互現，全國平均上漲1.2%，估計影響CPI上漲約0.03個百分點。

統計局預估，3月CPI重返「2時代」後，4月有望繼續回升，6月CPI年增有突破3%可能。

不過，國家統計局強調，非洲豬瘟疫情取得有效控制，對於後續豬價的影響有限。華泰宏觀分析，3月豬肉價格是反季節性上漲，可以預見豬週期已開始觸底回升。由於豬肉價格上漲會推升替代肉類的需求，由於牛羊肉、雞肉等對豬肉消費的替代性增強，豬肉價格的彈性可能相對較弱，目前來看，豬肉對整體CPI的影響短期仍然可控。

另外，3月PPI年增回升至0.4%，創3個月新高。但PPI仍趨下行，貨幣政策寬鬆的態度不會輕易改變。