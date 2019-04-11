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大灣區智能辦稅 上線

2019-04-11 05:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省江門市日前創新推出粵港澳大灣區稅務通服務，率先實現離岸智慧辦稅。截至10日，已為港澳居民辦理業務超300筆。

新華社報導，一直以來，港澳納稅人、繳費人辦理大陸涉稅費業務需要來回奔走，辦理成本較高。粵港澳大灣區稅務通服務近日在香港澳門上線，有效解決了這一難題。

為最大限度方便納稅人和繳費人，江門稅務部門將「辦稅窗口」搬到港澳地區，依託智慧櫃檯設備，在香港五邑總會和澳門江門同鄉會各打造了一個「微型辦稅廳」。

「辦理過程很順暢，按照指引掃描上傳資料，幾分鐘就可以把完稅證明打印出來，簡單又方便。」香港永富容器有限公司生產總監吳啟超說。

「微型辦稅廳無需排隊、無人值守，通過遠程指引和數據交互，港澳居民可以在家門口辦理涵蓋稅務登記、申報納稅、社保費管理、證明開具等首批25項涉稅費業務，同時可以體驗智能導稅、遠程輔導等多元化跨境服務。」江門市稅務局局長陳雁成說。

粵港澳大灣區稅務通能最大限度節省納稅人辦稅時間，這得益於該項目獨有的智慧調度系統。該系統能根據港澳納稅人實際辦稅需求，將後台服務資源科學調配起來，智慧優先調配相對閒置的辦稅資源為納稅人提供服務，讓納稅人「零等候」快捷辦稅。

陳雁成表示，下一步江門市將繼續完善拓展粵港澳大灣區稅務通的功能和業務範圍，實現涉稅費業務通辦全覆蓋，全力服務粵港澳大灣區發展。

廣東江門素有「中國第一僑鄉」的美譽，港資、澳資企業共有3600多戶，港澳常住居民中江門鄉親多達150萬人。

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