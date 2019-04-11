粵港澳大灣區系列指數發布

2019-04-11 06:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為落實「粵港澳大灣區發展規劃綱要」要求，發揮資本市場服務實體經濟作用，助力大灣區高質量發展，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司聯合工信部下屬單位賽迪研究院9日在第七屆中國電子信息博覽會開幕式上，發布粵港澳大灣區創新100指數。

同日，粵港澳大灣區綜合指數也對外發布。後續，雙方將繼續按照大陸工信部和證監會的戰略合作協議，合作研發粵港澳大灣區系列指數，推出相關特色主題指數，豐富指數種類。

統計數據顯示，截至2019年3月底，在中國大陸上市和屬於港股通標的的灣區企業共計750餘家，總市值近27兆元。灣區上市公司呈現整體實力雄厚、新興產業突出、產業體系完備、集群優勢明顯等特徵。粵港澳大灣區系列指數以在深滬港交易所上市、納入互聯互通標的、公司註冊地或運營總部在大灣區的股票為選樣範圍。

灣創100是粵港澳大灣區系列指數的核心旗艦指數，篩選屬於先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業和海洋經濟產業的公司，結合賽迪研究院對上市公司創新能力的評價結果，以及公司市值規模、行業代表性、行業覆蓋面等因素，選取100支股票作為指數樣本股，50支來自深交所，指數包括騰訊控股、中國平安、格力電器、美的集團等具有市場影響力的股票，信息技術類企業股票總數達38支，權重超過25%。

自基準日2017年6月底至2019年3月底，灣創100實現累計收益17.4%，大灣區綜指實現累計收益10.4%，同期滬深300累計收益為5.6%，恆生指數累計收益為12.8%。

深交所相關負責人表示，深交所也是大灣區企業的主要上市地，聚集了458家灣區上市公司。粵港澳大灣區系列指數展示了灣區創新意識較強、創新能力較為突出的上市公司，對樹立大灣區企業創新發展標竿、助力大灣區打造國際科技創新中心、增強金融服務實體經濟能力具重要意義。