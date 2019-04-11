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北京中關村 高新科技營收破兆人民幣

2019-04-11 05:27聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

有「中國矽谷」之稱的中關村國家自主創新示範區，高新技術產業持續壯大，2018年技術收入首次突破兆元（人民幣，下同），達到10629.4億元。

中新社報導，中關村高新技術的代表企業曠視科技公司的核心技術「人臉識別」，可以智慧捕捉來往人群的神情和動作，遇到可疑人員便會及時抓拍提醒。 據現場工作人員介紹，公司研發的人臉識別技術、圖像識別技術、智慧視頻雲產品、智慧傳感器產品和智能機器人產品，已廣泛應用於金融、手機、安防、物流、零售等領域。

數據顯示，2018年，中關村擁有類似曠視科技這樣的高新技術企業2.2萬多家，總收入超過5.8兆元，同比增長11%，其中技術收入首次超過兆元，且技術收入占總收入的比重逐年提高。

目前，中關村形成了以人工智慧、集成電路、新一代信息技術、生物健康、智慧製造和新材料為代表的新興產業集群。其中，新一代信息技術產業規模超過2兆元，大數據、信息安全市場占有率位居中國大陸第一，集成電路設計收入約占中國大陸1/3。

中關村吸引了近萬名外籍人才和3萬多名海歸人才，聚集了約300家跨國公司區域總部和研發中心；「財富」世界500強企業中，有130家在中關村設立子公司或研發機構。

在海外，中關村領軍企業也創設了近千家研發中心或分支機構。海外上市的中關村企業有107家，2018年海外併購交易額超3100億元，占中國大陸60%以上。

中關村還是中國醫藥健康領域創新資源與醫療資源最為密集的區域。目前，中關村的醫藥健康企業超過1800家，其中上市企業35家，醫藥健康產業利潤率在主要醫藥發達省市中排名第一。

在高端醫療器械領域，中關村企業創新能力持續提升。2018年，19個創新醫療器械產品獲准上市，數量位居大陸第一，占全大陸1/3。中關村在移動醫療、第三方影像診斷、人工智慧輔助決策系統等領域布局引領中國大陸精準醫療的發展。

矽谷人民幣

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