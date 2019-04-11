房企融資熱潮不退 發債逾千億人民幣

2019-04-11 05:27 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



自去年年末以來，中國大陸房企融資熱潮不退，有多個月份公布的融資金額超過千億元（人民幣，下同）。

中新社報導，融創中國9日發布公告稱，發行2023年10月份到期的7.5億美元優先票據，年利率7.95%，所得款項擬主要用於為公司現有債務再融資。陽光城同日公告稱，擬發行規模不超過8億元（人民幣，下同）的公司債券。同日，當代置業就5億美元未償付票據作出交換要約並擬發新票據。越秀地產擬發11億港元有擔保可換股債券。弘陽地產擬發行於2022年到期金額為3億美元、年利率9.95%的優先票據。

8日，中國恒大集團公告稱，擬發行3筆共20億美元的優先票據。我愛我家集團表示，擬發行20億元境內公司債，期限不超5年。此外，還有藍光發展、金茂酒店等企業也在8日披露融資計畫。

中原地產首席分析師張大偉表示，4月以來，房企密集融資熱潮不退，從8日晚間到9日上午，短短一天時間內，各大房企公布的融資計畫就超過35億美元。4月上旬，房企披露的各項融資計畫所涉金額已接近千億元。

房企融資環境有所鬆動。張大偉指出，從融資渠道看，多家房企公布的境內外融資量均明顯增加。從融資成本看，除個別企業外，房企融資年利率基本告別「兩位數」，主流境外融資成本約為6%-8%，境內融資的公司債則在5%以內。

去年11月以來，中國大陸房企融資活動持續活躍，3月份更是出現小陽春。據克而瑞研究中心統計，3月份，85家典型房企的融資總額為1204.7億元，環比上升18.5%，同比增長13.7%。

對於房企持續出現融資熱潮，克而瑞研究中心企業研究總監房玲分析稱，主要由於2018年年初以來中國大陸央行（人行）先後五次降準，加強銀行間流動性，房企抓住融資環境較為寬鬆的窗口進行融資。同時，由於債券陸續到期，房企發債意願較強，特別是境內房企發債量級增大，次數頻繁。