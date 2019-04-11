北京新一輪服務業 擴大開放試點

2019-04-11 06:16 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京實施新一輪服務業擴大開放綜合試點，為期三年。最新批覆的「全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點工作方案」提出177項具體措施，其中，涉及金融業的措施有47項，占比超過1/4。

中新社報導，北京市委常委、副市長殷勇10日在一場記者會上透露上述訊息。他表示，金融業開放是中國大陸對外開放總體布局的重要組成部分。圍繞金融業開放，北京將根據國家金融業開放的總體安排，在北京的保險行業、資產管理行業、證券行業外資持股比例今年達到51%，兩年以後全部取消持股比例上限。

殷勇表示，北京將加強金融業務的對外開放。新一輪試點方案指出，支持跨國公司開展外匯資金集中的運營管理，支持符合條件的財務公司、證券公司等金融機構獲得結售匯業務的資格，支持符合條件的財務公司開展買方信貸和延伸產業鏈金融服務等。

與此同時，北京將深化金融市場的對外開放。新一輪試點方案提出，支持符合條件的在京機構開展合格境內有限合夥人境外投資試點，目前北京正在跟國家監管部門積極對接，將合格境內機構投資者、人民幣合格境內機構投資者的一些業務資格申請主體的範圍，擴大至境內外機構在北京市發起設立的投資管理機構，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司等。

此外，支持符合條件的基金產品參與內地與香港基金產品的互認，支持「四板」和「五板」更多地對接國際，引入國際投資者。

殷勇表示，北京還將深化金融區域的優化布局，並通過新一輪服務業擴大開放綜合試點，更好地發揮國家金融管理中心的作用，為中國大陸金融業的改革開放探索有益經驗。同時，推出促進金融業產業發展的政策和支持措施，歡迎更多的中外金融機構擴大在北京的投資。