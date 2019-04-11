親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸首條5G智慧生產線 武漢啟動

2019-04-11 05:28聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國移動湖北公司攜手中國信科集團10日發布「5G智慧工廠」項目。中國大陸首條5G智慧製造生產線在武漢正式啟動，標誌在5G工業互聯網方面不僅擁有創新研發實力，同時具備生產應用能力。

中新社報導，該生產線位於中國信科虹信通信天饋生產基地，主要生產通信設備天線。生產線上，機械手自動焊接、組裝，並通過5G網路隨時上傳工作狀態，雲端平台統一管理，幾乎無需人為干預。

2018年中國信科集團與中國移動聯合啟動了基於5G的智慧工廠工業互聯網創新合作項目。項目第一期旨在基於5G網路架構完成工業互聯網基礎設施建設，通過搭建工業互聯網平台完善企業核心業務的信息系統覆蓋，實現產線自動化設備數據自動採集與集中管控。

中國移動湖北公司與中國信科集團共建的「5G工業互聯網」聯合創新實驗室成立。該實驗室將整合資源，構建5G工業互聯網生態圈，用信息化技術打通企業各流程，實現從設計、生產到銷售各個環節的互聯互通，助力傳統企業和中小企業提高企業運營效率。

作為中國大陸首批5G規模試驗網試點城市，武漢已建成5G百站規模試驗網，網路建設和技術應用處於全大陸前列水平。

此次成立的5G工業互聯網聯合創新實驗室是湖北移動在該省建立的第7個5G垂直行業聯合創新實驗室。實驗室成立後，將繼續推動5G產學研用發展，布局湖北5G產業生態。

相關新聞

亞馬遜全球開店「杭州跨境電商園」正式開園

2019-04-10 21:05

大灣區智能辦稅 上線

2019-04-11 05:27

北京中關村 高新科技營收破兆人民幣

2019-04-11 05:27

房企融資熱潮不退 發債逾千億人民幣

2019-04-11 05:27

陸股解碼／多頭行情可期待

2019-04-11 00:20

聯想3S戰略 搶智慧商機

2019-04-11 00:20

上汽放送優惠 挺舊車換新

2019-04-11 00:20

陸保險業保費收入 去年成長近4%

2019-04-11 00:19

整治化工產業 大陸動手了

2019-04-10 23:34

大陸整治化工產業 台協：政策不要一刀切

2019-04-10 23:34

國台辦：挺台企登科創板

2019-04-10 23:34

中英街打擊「水客」整頓商業詐欺

2019-04-10 19:39

中美談判 中共將放寬雲服務市場准入

2019-04-10 19:33

債臺高築 大陸13家上市車廠總負債近3.9兆元

2019-04-10 19:10

日經調查：大陸經濟下半年觸底

2019-04-10 15:41

格力電器賣股權 傳富士康接手

2019-04-10 11:43

小米雷軍年薪98億 超過員工總薪酬一半

2019-04-10 11:42

陸電博會揭幕 聚焦智能化趨勢

2019-04-10 04:22

中國集成電路 去年銷售破6千億

2019-04-10 04:22

數字中國建設峰會 下月6日登場

2019-04-10 04:21

玄武岩纖維產業基地 落腳四川德陽

2019-04-10 04:21

廣州打造軌道交通 拚千億產業

2019-04-10 04:20

中鐵今年海外接單 拚4,646億

2019-04-10 00:00

陸股解碼／資金做多意願有限

2019-04-10 00:00

小米大方給 董座年薪450億

2019-04-10 00:00

漢鼎燃爆原因找到了…調查指向加工隱患、管理不到位

2019-04-09 23:35

虛擬貨幣挖礦 大陸列淘汰產業

2019-04-09 23:23

陸玩具零售額 去年成長9%

2019-04-09 23:18

滙豐：刺激民間部門收效 中國今年GDP成長率將優於預期

2019-04-09 20:24

日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09

青壯世代寵愛無上限 中國毛孩經濟前景近兆

2019-04-09 17:56

大陸車企雙積分首年正式考核出爐 60%燃料消耗量達標

2019-04-09 17:31

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

滬指低收5點 兩連跌

2019-04-09 15:55

全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18

中國放寬落戶限制 二線城市受益最大

2019-04-09 12:56

大摩續看好人民幣 上調今明兩年目標

2019-04-09 11:23

華為傳破例售5G晶片 僅限蘋果

2019-04-09 11:11
看更多

熱門文章

陸軍機越台海將強勢驅離 國台辦：不要玩火想都不要想

2019-04-10 10:43

仙氣兒飄飄…漢服經濟 中國悄悄燒

2019-04-10 06:18

驅離共機 國台辦：不要玩火 陸委會回批：狂妄無知

2019-04-10 20:08

再批陳明通「禽獸說」 陸國台辦：眼裡沒有民生疾苦

2019-04-10 10:54

韓國瑜邀馬雲來高雄 國台辦不反對

2019-04-10 11:26

院長叫賣口紅 1年竟替北京故宮賺進70億

2019-04-10 11:00

批賴清德台獨言論顛倒黑白 兩岸密線密使是一面之詞

2019-04-10 11:04

國台辦：陸委會沒資格對香港說三道四、信口䧳黃

2019-04-10 13:34

台灣參會WHA？陸國台辦：難以為繼

2019-04-10 11:25

美官員訪台 中共外交部：嚴重違反美方承諾

2019-04-10 17:43

日經調查：大陸經濟下半年觸底

2019-04-10 15:41

國企高層荒淫貪腐 妻舉報有600名情婦還花鉅資嫖妓

2019-04-10 10:53

環時社評：「台灣關係法」必輸給「反分裂國家法」

2019-04-10 19:31

河北醫院螢幕驚現「日本萬歲」「打倒中國帝國主義」

2019-04-10 12:56

美軍駐守AIT 陸國台辦：已向美嚴正抗議

2019-04-10 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top