大陸首條5G智慧生產線 武漢啟動

2019-04-11 05:28 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國移動湖北公司攜手中國信科集團10日發布「5G智慧工廠」項目。中國大陸首條5G智慧製造生產線在武漢正式啟動，標誌在5G工業互聯網方面不僅擁有創新研發實力，同時具備生產應用能力。

中新社報導，該生產線位於中國信科虹信通信天饋生產基地，主要生產通信設備天線。生產線上，機械手自動焊接、組裝，並通過5G網路隨時上傳工作狀態，雲端平台統一管理，幾乎無需人為干預。

2018年中國信科集團與中國移動聯合啟動了基於5G的智慧工廠工業互聯網創新合作項目。項目第一期旨在基於5G網路架構完成工業互聯網基礎設施建設，通過搭建工業互聯網平台完善企業核心業務的信息系統覆蓋，實現產線自動化設備數據自動採集與集中管控。

中國移動湖北公司與中國信科集團共建的「5G工業互聯網」聯合創新實驗室成立。該實驗室將整合資源，構建5G工業互聯網生態圈，用信息化技術打通企業各流程，實現從設計、生產到銷售各個環節的互聯互通，助力傳統企業和中小企業提高企業運營效率。

作為中國大陸首批5G規模試驗網試點城市，武漢已建成5G百站規模試驗網，網路建設和技術應用處於全大陸前列水平。

此次成立的5G工業互聯網聯合創新實驗室是湖北移動在該省建立的第7個5G垂直行業聯合創新實驗室。實驗室成立後，將繼續推動5G產學研用發展，布局湖北5G產業生態。