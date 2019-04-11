上海AI企業逾千家 加快「頭雁效應」

2019-04-11 06:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「上海領導幹部推動人工智能高質量發展專題研討班」10日在上海舉行，會上透露上海人工智慧（AI）企業加速壯大，核心企業超過1000家，居於中國大陸第一梯隊，微軟、亞馬遜、BAT、科大訊飛等知名企業紛紛在上海布局。

中新社報導，上海人工智慧發展的匯聚力這兩年不斷增強。2018年在上海召開的「世界人工智能大會」上，一批全球人工智慧創新項目簽約落滬，包括阿里巴巴、百度等8個AI（人工智慧）創新中心（實驗室），騰訊、華為等8個AI創新平台，微軟、亞馬遜等3個AI研究院等。

今年1月，微軟全球最大的人工智慧和物聯網實驗室宣布落戶上海浦東。緊接著，上海張江「人工智能島」宣布迎來首家企業—IBM入駐，正式開島。

上海市經信委方面表示，下一步，上海將繼續引進一批中外AI龍頭企業，並加大對本地AI高成長企業和初創企業的支持。

上海人工智慧應用場景豐富，2018年底，上海在中國大陸首發人工智慧應用場景建設實施計畫，目前在加緊徵集第二批人工智慧場景需求，重點圍繞醫療、教育、城市管理，以及社區、村莊、商圈和文化旅遊等10個領域，加快推進人工智慧應用場景開放。

上海方面表示，將發揮人工智慧「頭雁效應」，提高人工智慧原始創新力，在產業布局、技術攻關、應用示範、生態營造等方面持續發力。